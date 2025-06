Inscrições abertas para mestrado em Gestão de Recursos Hídricos na UEMS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo do mestrado em Gestão de Recursos Hídricos, ofertado na unidade de Campo Grande, com 22 vagas disponíveis para o segundo semestre de 2025.

Os interessados devem se inscrever até as 16h do dia 25 de julho, exclusivamente por e-mail, por meio do endereço [email protected]. A ficha de inscrição está disponível no portal de graduação da UEMS. Junto ao formulário, é necessário enviar os documentos exigidos, como RG, CPF, diploma de graduação, currículo Lattes com comprovação de produção recente, entre outros itens especificados no edital.

O edital destaca que o programa representa uma oportunidade estratégica para profissionais e pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.

Candidatos selecionados também poderão solicitar a participação em disciplinas como alunos especiais, recebendo certificado de participação. A matrícula, no entanto, dependerá da disponibilidade de vagas nas disciplinas escolhidas e da aprovação do docente responsável, com referendo do Colegiado do Programa.