Incentivando a leitura! AGEMS faz campanha de arrecadação de livros em parceria com instituições em MS

A campanha conta a parceria do Instituto TMJ, Gibiteca, UEMS, Sanesul e Energisa

A AGEMS (Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Instituto TMJ, Gibiteca, UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Sanesul e Energisa, realiza uma campanha de arrecadação de livros para doação. A iniciativa começou nessa segunda-feira (10), e segue até o dia 10 de março, em Campo Grande. O objetivo é incentivar a leitura e promover o acesso ao conhecimento para diferentes públicos.

A importância da leitura na vida das pessoas é inegável. Ler amplia o conhecimento, melhora a comunicação, estimula a criatividade e desenvolve o senso crítico. Além disso, a leitura contribui para o bem-estar mental, proporcionando momentos de lazer e reflexão. Desde a infância até a terceira idade, o hábito da leitura enriquece a vida e possibilita novas perspectivas sobre o mundo.

Os livros que serão arrecadados novos ou em bom estado, vão ser destinados à Gibiteca e à UEMS, instituições que desempenham um papel fundamental na democratização do acesso à cultura e ao aprendizado. O ponto de coleta será na sede da AGEMS, na Avenida Afonso Pena, Nº3026, no centro de Campo Grande e também no Espaço Energia, localizado na Avenida Afonso Pena, 3901.

Para o diretor-presidente da Agência de Regulação, Carlos Alberto de Assis, a participação da Agência em projetos sociais reforça o compromisso com a sociedade. “Acreditamos que iniciativas como essa têm um impacto transformador. A leitura abre portas para o conhecimento, e incentivar esse hábito, em crianças, adolescentes e adultos, é investir no futuro do nosso país”, destacou.

A campanha

A construção da campanha institucional em parceria com as instituições foi realizada pela Diretoria de Inovação e Relações Institucionais, coordenadora da ação na AGEMS.

“Vivemos em um mundo onde a inovação e a transformação social caminham lado a lado. E inovar não significa apenas criar novas tecnologias, mas também encontrar formas criativas e impactantes de fortalecer a educação, ampliar o acesso à leitura e promover um futuro mais promissor para a nossa comunidade. Foi com esse propósito que construímos essa campanha, unindo forças com parceiros fundamentais. O livro tem o poder de abrir portas, inspirar sonhos e transformar vidas”, ressalta a diretora de Inovação Rejane Monteiro.

O poder da leitura na sociedade

O vereador de Campo Grande Ronilço Guerreiro, idealizador do projeto Gibiteca, enfatizou os benefícios da campanha para a população e a importância de criar alternativas saudáveis para o lazer infantil. “A Gibiteca é um espaço gratuito, voltado para incentivar a leitura por meio dos quadrinhos. Com essa ação, podemos oferecer ainda mais opções para crianças e jovens, afastando-os um pouco das telas e trazendo-os para o universo mágico dos livros”, complementa.

Já Kátia Juliane Lopes de Oliveira, Vice-Coordenadora Estadual da Universidade da Maturidade da UEMS, destacou a importância da doação para fortalecer o acervo da instituição. “A leitura não tem idade e deve ser estimulada ao longo de toda a vida. Com essa parceria, conseguimos ampliar as oportunidades de acesso a livros, promovendo a inclusão e o aprendizado contínuo para diferentes públicos”, frisa.

A coordenadora de Gestão e Projetos da Energisa Mato Grosso do Sul, Fabiana Monfilier, ressalta a união de esforços por um propósito maior. “A Energisa é muito grata por participar desse projeto especial, é um propósito de resgatar a leitura física em uma era digital. Nós vamos contribuir de várias formas, teremos um ponto de arrecadação no espaço Energia, campanhas internas e externas e juntos vamos engajar as pessoas rumo ao mesmo objetivo”, enfatiza.

“A arrecadação de livros vem para somar e transformar vidas. O TMJ seguindo o lema de fazer o bem ser olhar a quem, hoje está com a AGEMS nessa campanha maravilhosa”, conclui a presidente do Instituto TMJ, Pollyana Renovato.

A campanha de arrecadação é uma excelente oportunidade para que a população contribua com o fortalecimento da cultura e da educação no estado. Todos que quiserem participar podem doar livros em bom estado ou novos no ponto de coleta até o dia 10 de março.