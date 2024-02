IFMS: matrícula de portadores de diploma e transferências podem ser feitas até segunda

Os candidatos convocados em 1ª chamada para os cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), por meio da seleção voltada a portadores de diploma, reingresso e transferências interna e externa, têm até a próxima segunda-feira (19) para efetuarem suas matrículas. A convocação foi divulgada por meio de um documento disponível na Central de Seleção do IFMS.

O documento convoca os candidatos aptos a efetivarem o procedimento de matrícula e também aqueles classificados em lista de espera para realizarem a manifestação de interesse à vaga. Para realizar esses procedimentos, os candidatos devem acessar o sistema de matrículas do IFMS.

O acesso ao sistema pode ser feito utilizando a conta “gov” ou clicando na opção para ativar o acesso. Nesse processo, será solicitado o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física), a data de nascimento e o e-mail utilizado no cadastro na Central de Seleção.

É importante destacar que os candidatos que não preencheram o Questionário Socioeconômico devem fazê-lo como pré-requisito para a solicitação de matrícula. Esse questionário é essencial para a análise socioeconômica dos estudantes, garantindo que o IFMS possa oferecer o suporte adequado aos seus alunos.

Ao todo, foram ofertadas 191 vagas, abrangendo cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas. Os cursos estão distribuídos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O edital completo com as regras do processo seletivo está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Diante disso, os candidatos convocados e os que estão na lista de espera devem ficar atentos ao prazo final de matrícula, garantindo assim sua vaga nos cursos desejados. O IFMS reforça a importância de cumprir todas as etapas do processo para assegurar uma entrada tranquila e bem-sucedida no ambiente acadêmico.

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados podem acessar o site oficial do IFMS ou entrar em contato com a Central de Seleção. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul deseja sucesso aos novos estudantes nessa jornada acadêmica.

