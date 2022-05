IFMS abre inscrições para vagas de professores substitutos em 9 cidades

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu hoje (20), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção de candidatos para contratação como professor substituto. São oferecidas 30 vagas em 9 cidades do estado, sendo elas: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

A seleção ocorrerá através de provas didáticas e de títulos. O tema da prova didática será decidido por sorteio que ocorrerá no dia 10 de junho, às 8h no campi de cada cidade, já as provas serão realizadas no dia 11 de junho, às 8h no mesmo local.

A Prova Didática será de conhecimento específico da área, com caráter eliminatório e classificatório, constituindo em uma aula de no mínimo 15 minutos e no máximo 20 minutos.

O tema da aula será definido em sorteio, conforme os itens do conteúdo programático no edital (Anexo II).

Os selecionados para a carga horária de 20h semanais irão receber remuneração de R$ 2.465,32 (gradução) a R$ 3.751,21 (doutorado). Já os de 40h semanais terão remuneração total de R$ 3.588,85 (graduação) a R$ 6.289,21 (doutorado).

O contrato terá vigor a partir da publicação do extrato no DOU (Diário Oficial da União), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses, conforme a necessidade do IFMS. De acordo com o prazo ajustado ou cessada a circunstância excepcional, o contrato será encerrado.

