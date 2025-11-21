Governo inicia pagamento da 9ª parcela do Pé-de-Meia na segunda-feira

Estudantes que mantiveram 80% de frequência recebem R$ 200 conforme mês de nascimento

O Ministério da Educação (MEC) começa nesta segunda-feira (24) o pagamento da nona parcela do Pé-de-Meia em 2025. O valor de R$ 200, referente à manutenção da frequência escolar mínima de 80%, será depositado na conta dos estudantes até 2 de dezembro, seguindo o mês de nascimento.

Calendário de pagamentos:

– Janeiro e fevereiro: 24/11

– Março e abril: 25/11

– Maio e junho: 26/11

– Julho e agosto: 27/11

– Setembro e outubro: 28/11

– Novembro e dezembro: 2/12

Para estudantes menores de idade, a movimentação da conta só é permitida com autorização do responsável legal. O consentimento pode ser feito diretamente no aplicativo Caixa Tem por pais ou mães, ou presencialmente em uma agência da Caixa por outros responsáveis. Já para alunos com 18 anos ou mais, as contas estão automaticamente desbloqueadas para uso do benefício.

Ao longo do ano, quem participa do programa recebe parcelas mensais de R$200 vinculadas à presença nas aulas. Ao final do ensino médio, o valor acumulado pode chegar a R$ 9.200 por estudante.

Além disso, alunos que concluírem o ensino médio em 2025 e participarem dos dois dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terão direito a um bônus adicional de R$200, depositado na mesma conta após confirmação da conclusão da etapa escolar.

