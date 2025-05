Enem 2025 terá pré-inscrição automática para alunos da rede pública e volta a oferecer certificação do ensino médio

Mudanças anunciadas pelo MEC pretendem ampliar o acesso ao exame e retomar função social do Enem para jovens e adultos fora da escola

Estudantes do terceiro ano do ensino médio em escolas públicas terão um incentivo a mais para participar do Enem 2025. O Ministério da Educação anunciou que esses alunos estarão automaticamente pré-inscritos no exame deste ano, o que representa uma mudança significativa na forma como o processo é conduzido. A iniciativa foi divulgada pelo ministro Camilo Santana nas redes sociais na noite desta quinta-feira (22) e tem como objetivo facilitar o acesso à prova e estimular a participação dos concluintes do ensino médio.

Com a pré-inscrição garantida, caberá ao próprio estudante apenas confirmar a participação no sistema oficial e escolher a prova de língua estrangeira – entre inglês e espanhol. “Precisa entrar no endereço da página, confirmar sua inscrição e fazer a opção pela prova de línguas que você vai querer fazer: prova de inglês ou a prova de espanhol”, orientou o ministro.

Além disso, esses alunos continuam com direito à isenção da taxa de inscrição, mantendo uma política já estabelecida para estudantes da rede pública. Mas essa não é a única novidade deste ano.

Outro ponto de destaque é o retorno da certificação do ensino médio por meio do Enem para maiores de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica. Essa possibilidade havia sido encerrada em 2017, quando o exame passou a ter função exclusiva de acesso ao ensino superior. Agora, quem atingir ao menos 450 pontos em cada área do conhecimento e uma nota mínima de 500 na redação poderá obter o certificado de conclusão do ensino médio. A mudança resgata uma das funções sociais do Enem, que, até 2016, era também uma porta de saída para quem buscava regularizar sua trajetória educacional.

Enquanto isso, o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), criado justamente após a mudança de função do Enem, seguirá como alternativa para quem deseja certificar conhecimentos do ensino fundamental ou médio.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que os detalhes técnicos da nova edição – incluindo valor da taxa e regras de pagamento – serão divulgados em edital próprio, previsto para esta sexta-feira (23), em edição extra do Diário Oficial da União.

As inscrições para o Enem começam oficialmente na segunda-feira (26) e seguem até o dia 6 de junho, exclusivamente pela Página do Participante, onde todas as etapas deverão ser confirmadas pelos candidatos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram