Encceja 2025 abre inscrições nesta segunda-feira para quem deseja concluir os estudos

Interessados em obter certificação do ensino fundamental ou médio podem se inscrever até o dia 2 de maio; exame será realizado em agosto

Começa nesta segunda-feira (21) o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025. Os interessados têm até o dia 2 de maio para se inscrever gratuitamente por meio do Sistema Encceja, disponível no site do Inep. No mesmo prazo, também poderão ser feitas solicitações de atendimento especializado e de uso do nome social.

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Encceja oferece a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada a chance de obter a certificação do ensino fundamental ou médio. A participação no exame é voluntária e gratuita.

As provas estão marcadas para o dia 3 de agosto. Os resultados obtidos no exame são utilizados por secretarias estaduais e municipais de Educação, além de institutos federais, como base para a emissão dos certificados de conclusão.

