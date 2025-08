De volta! Mais de 190 mil estudantes retornam às aulas nas escolas estaduais de MS hoje (5)

Após o recesso escolar, estudantes de toda a REE (Rede Estadual de Ensino) retornam nesta terça-feira (5), às salas de aula das 350 unidades escolares da rede, dando início ao segundo semestre letivo em Mato Grosso do Sul. São mais de 190 mil alunos voltando às atividades escolares em todas as regiões do Estado.

Na última sexta-feira (2) e nesta segunda-feira (4), professores, gestores e coordenadores pedagógicos participaram da jornada formativa promovida pela SED (Secretaria de Estado de Educação), que teve como tema o ‘Acompanhamento contínuo da aprendizagem: foco nas habilidades essenciais de Língua Portuguesa e Matemática na prática interdisciplinar’.

A ação visou fortalecer a integração entre as áreas do conhecimento e aprimorar as estratégias de ensino voltadas à aprendizagem dos estudantes.

O retorno às aulas marca a retomada dos projetos pedagógicos, avaliações e iniciativas voltadas à recomposição das aprendizagens, reforçando o compromisso da REE com a qualidade do ensino e o protagonismo estudantil.

Jornada Formativa também nas escolas do interior

A jornada formativa promovida pela SED/MS não se restringiu à capital. Em todas as regiões do Estado, escolas da Rede Estadual também mobilizaram suas equipes pedagógicas para os dois dias de formação.

Coordenadores, professores e gestores participaram ativamente das atividades, refletindo sobre os resultados do primeiro semestre, replanejando ações e aprofundando os estudos sobre as habilidades essenciais de Língua Portuguesa e Matemática.

Nas unidades do interior, o momento foi igualmente importante para alinhar estratégias de ensino, fortalecer a prática interdisciplinar e pensar ações concretas voltadas à recomposição das aprendizagens e à preparação para as avaliações externas, como o SAEB.

O compromisso com a qualidade do ensino é o mesmo em todas as regiões, reafirmando o esforço conjunto da Rede Estadual para garantir o sucesso dos estudantes sul-mato-grossenses.

Com Gov MS

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram