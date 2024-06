Cursos de conteúdo viral, oratória e maquiagem são oferecidos pela Sejuv

Entre os dias 10 a 12 de junho, a Prefeitura Municipal, por meio da Sejuv (Secretaria da Juventude), oferece cursos gratuitos de Higiene e Manipulação de Alimentos, Logística para Iniciantes, Design de Sobrancelha, Oratória, Automaquiagem e Criação de Conteúdo Viral. Jovens, acima de 15 anos podem realizar a inscrição pelo link.

No curso de Criação de Conteúdo Viral, os alunos vão aprender os elementos necessários para a criação do conteúdo que viraliza na internet, formas de gerar valor para o seguidor e outras técnicas do marketing digital, na criação de conteúdo.

O palestrante Luiz Henrique é criador de conteúdo e empresário da Bulk Cookie Doceria e o perfil da empresa nas redes sociais somam 350 milhões de views. O curso será ministrado no período noturno e acontece no Parktec, localizado na Avenida Rachid Neder, 760, Bairro Monte Castelo. Mais informações pelo WhatsApp 3314-3577. As vagas são limitadas.

Serviço:

Higiene e Manipulação de Alimentos

Data: de 10 a 12 de junho

Horário: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3º andar

Logística para Iniciantes

Data: de 10 a 12 de junho

Horário: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3º andar

Design de Sobrancelha

Data: de 10 a 12 de junho

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Unicesumar

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 1216 – Jardim dos Estados

Oratória

Data: de 10 a 12 de junho

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3º andar

Automaquiagem

Data: de 10 a 12 de junho

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3º andar

Criação de Conteúdo Viral

Data: de 10 a 12 de junho

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Partktec

Endereço: Avenida Rachid Neder, 760 – Bairro Monte Castelo

