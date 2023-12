Começa hoje, a campanha’Levanta Juventude’ para capacitação profissional de jovens

Nos dias 11 a 15 de setembro, a cidade de Campo Grande se prepara para receber a 53ª edição do Levanta Juventude, um programa de capacitação de jovens promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Juventude. Com a expectativa de reunir 300 jovens, este evento oferece uma oportunidade única de desenvolvimento pessoal e profissional para a juventude local, culminando em um Seminário sobre Inteligência Artificial e Novas Tecnologias.

Contudo, durante o Levanta Juventude, os alunos terão a oportunidade de se aprofundar em diversas áreas cruciais para o mercado de trabalho atual. Os cursos abrangerão temas como Marketing Pessoal, Empreendedorismo, Liderança e Inovação, Comunicação e Oratória, Comportamento Organizacional, e muito mais. Além disso, serão discutidos assuntos de autodescoberta, comunicação assertiva e educação financeira, proporcionando uma base sólida para o crescimento pessoal e profissional dos participantes.

Preparação

Ademais, o principal objetivo do programa é conectar os estudantes ao ambiente acadêmico e capacitá-los para enfrentar os desafios do mercado de trabalho em constante evolução. Oficinas práticas focarão no desenvolvimento do autoconhecimento, aprimoramento de habilidades e planejamento de carreira, preparando os jovens para trilhar caminhos de sucesso.

A 53ª edição do Levanta Juventude promete um destaque especial: um Seminário sobre Inteligência Artificial e Novas Tecnologias, marcado para o dia 15 de setembro. Essa iniciativa proporcionará aos participantes uma visão abrangente e inspiradora do futuro tecnológico, abrindo portas para oportunidades emocionantes em um mundo cada vez mais digital.

Serviço

O Levanta Juventude acontecerá das 13h às 17h30, na Universidade Estácio de Sá, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, 1800, Vila Rosa Pires. Para participar, você pode se inscrever ligando para o telefone: 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99287-2008.

