“Com toda certeza vou fazer minha matrícula”, diz aprovado em medicina

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) inicia hoje (7) o período de matrículas para os aprovados no resultado final do Vestibular UFMS 2023 e da 3ª etapa do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva). A divulgação dos aprovados e suas colocações foi publicada na sexta-feira (3).

Os editais estão disponíveis no portal Ingresso, onde os candidatos podem verificar as notas e a classificação geral dos cursos. Nesta terça-feira (7), o site trará a lista de candidatos aptos e documentação necessária para a matrícula on-line e as instruções sobre o processo.

Ansioso para efetivar sua matrícula, o estudante do Colégio Harmonia, Gustavo Schimidt, 17, Freire, conquistou uma vaga em um dos cursos mais disputados, o de Medicina por meio do Passe.

“Com toda certeza vou fazer minha matrícula na Federal. Esse momento está sendo uma loucura porque eu realmente não achei que seria aprovado. Eu já tinha até feito matrícula em outro cursinho pré-vestibular. Eu estudei muito, ia todo dia para o colégio e nem vi quando fui aprovado, minhas amigas que acessaram a lista e me mandaram mensagem. Eu chegava em casa e continuava estudando até umas 23h. Agora, minha mãe, irmã e meu pai estão surtando aqui em casa de felicidade” revelou o jovem que até ganhou um carro dos pais.

O diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-reitoria de Graduação, Anderson Viçoso de Araújo, reforçou que os candidatos não precisam ir à universidade neste primeiro momento, mas que devem se atentar ao edital que será publicado no site. “No edital de convocação, constarão todas as orientações e os documentos para a realização da matrícula”, afirmou o diretor.

Já os candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas ou às pessoas com deficiência ainda serão avaliados por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração, antes de ter a matrícula efetivada.

Por fim, o diretor Anderson Viçoso esclareceu sobre a antecipação da divulgação do resultado final dos vestibulares.

“Nós antecipamos o resultado porque todos estão ansiosos e querendo planejar a vida acadêmica. Então, agora o candidato precisa aguardar o edital de convocação, para aqueles que estão dentro da faixa dos aprovados, de acordo com a cota e com o número de vagas”, finalizou.

UEMS

A Pró-Reitoria de Ensino da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), informa que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2023 – Notas do Enem (PSP- UEMS-2023). O objetivo deste processo seletivo é o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da Universidade em convocação imediata e lista de espera, com ingresso no ano letivo de 2023.

O período começou ontem (6) e segue até do dia 19 de fevereiro, exclusivamente pela internet no endereço: https:// candidato.uems.br.

As inscrições são gratuitas e o candidato não precisa fazer nenhuma prova para participar da seleção, basta preencher adequadamente a ficha de inscrição e inserir a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Poderão ser utilizados os números de inscrição do ENEM dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e/ou 2022.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.