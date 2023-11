Com ajuda da SED e novas escolas, meta da Capital é zerar o déficit de vagas

Com obras já em andamento, mais oito escolas devem ser entregues em 2024

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), durante evento da Semed (Secretaria Municipal de Educação), na manhã de ontem (7), confirmou que a gestão municipal está trabalhando para conseguir entregar oito unidades escolares que estavam com obras paradas e que a intenção é que nenhuma criança fique de fora das salas de aula.

Segundo Adriane, Campo Grande estava com 17 obras paradas e que agora a Prefeitura trabalha para concluir oito, até o começo de 2024. “São obras paradas há 15 anos e que nossa gestão destravou, em bairros como Oliveira e São Conrado. São obras emblemáticas, como Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), em que das dezessete, oito já estão em andamento e pretendemos entregar até o começo do ano, para diminuir o déficit de vagas”, disse.

Questionada, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) negou o déficit, mas ressalta que todos os anos o número de alunos aumenta. Com isso, cresce também a necessidade de ofertar novas unidades e mais vagas.

“Desde 2017, a lista de espera teve redução ao longo dos últimos anos – para as etapas de 0 a 3 anos nas Emeis. A Semed (Secretaria Municipal de Educação) disponibilizou, para o ano letivo de 2023, um total de 6.404 novas vagas nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil). Para o ano letivo de 2022 foram disponibilizadas 5.678 novas vagas. É importante esclarecer que não há déficit de vagas para os alunos das etapas obrigatórias do ensino fundamental da Reme – alunos de 4 e 5 anos –, todos os que solicitam vagas são prontamente designados para uma unidade escolar, onde a matrícula pode ser efetivada”, destacou a Secretaria.

O Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação) também trabalha no fornecimento de mais vagas para crianças. Na última segunda-feira (6), a Rede Estadual de Ensino confirmou que oferecerá 25 mil novas vagas para alunos do ensino fundamental de todo o Mato Grosso do Sul, do primeiro ao nono ano. Essa medida também vai impactar positivamente a Capital, de acordo com Adriane Lopes.

“Nós precisamos diminuir o déficit não só em Emeis. Nós vamos trabalhar, na educação, em busca de respostas rápidas. Essa medida do Governo do Estado também contempla nosso município, com certeza. São ações em conjunto, com o mesmo intuito, de buscar que nenhuma criança esteja fora da sala de aula”, reforça a prefeita de Campo Grande.

Durante o evento na Semed, foram entregues 21 veículos de passeio, modelo Fiat Argo e Hyundai HB20, uma pickup Fiat Strada e uma caminhonete Ford Ranger. A troca da frota nunca havia sido renovada, tendo veículos em circulação de 2007, com mais de 250 mil quilômetros rodados, sendo este um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões. Além disso, foram 35 mil novos mobiliários, que serão entregues nas escolas para o início do ano letivo.

“Estamos trabalhando com o planejamento, para uma melhor acomodação nas salas, com ampliação e locação de espaços que não estão sendo utilizados. Nossa ideia realmente é ter um ano mais tranquilo para a ampliação de vagas para o próximo ano. Nós tínhamos carteiras muito danificadas e faremos a troca delas”, conclui o professor Lucas Bitencourt, titular da Semed.

Calendário 2024

O próximo ano escolar inicia em 2 de janeiro, sendo que o período destinado ao atendimento ao público, à matrícula e à organização das turmas vai de 2 a 31 de janeiro de 2024. Os professores devem se apresentar em 1º de fevereiro, data em que começa a jornada pedagógica até 9 do mesmo mês. Assim, o início do ano letivo ocorre em 15 de fevereiro.

Por – Kamila Alcântara

