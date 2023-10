Cientistas chineses desenvolvem estratégia para circuitos neurais inspirados no cérebro

Cientistas chineses têm avançado significativamente no campo da inteligência artificial, ao propor uma estratégia inovadora para o desenvolvimento de circuitos neurais inspirados no cérebro humano. Essa abordagem revolucionária busca aprimorar a eficiência biológica das redes neurais, oferecendo uma perspectiva inovadora sobre como as redes neurais podem evoluir de forma mais plausível e eficaz, de acordo com a Academia Chinesa de Ciências (CAS, em inglês).

O estudo, liderado por Zeng Yi, pesquisador do Instituto de Automação da CAS, tem como objetivo compreender e replicar a inteligência cognitiva geral inspirada no cérebro humano. O cérebro humano é composto por diversos circuitos neurais, cada um desempenhando um papel único no desenvolvimento das funções cognitivas. A sinergia adaptativa desses circuitos é o que impulsiona a percepção, aprendizado e tomada de decisões humanas. Portanto, explorar as características dinâmicas dos circuitos neurais biológicos de uma perspectiva computacional pode melhorar significativamente as capacidades dos sistemas de inteligência artificial.

Através da aplicação da estratégia de “Evolução de Circuitos Neurais Inspirada no Cérebro” (NeuEvo), os pesquisadores conseguiram desenvolver redes neurais de spiking, que são capazes de executar tarefas de classificação de imagens e aprendizado por reforço. Os resultados demonstram que a rede neural evoluída usando a estratégia NeuEvo aprimora significativamente o desempenho em tarefas de percepção e aprendizado por reforço.

Combinando a abordagem NeuEvo com algoritmos de aprendizado de reforço profundo on-policy e off-policy, os cientistas alcançaram desempenho comparável ao de redes neurais artificiais tradicionais. Isso representa um avanço notável na busca por sistemas de inteligência artificial mais eficazes e com maior plausibilidade biológica. Os resultados deste estudo pioneiro foram publicados na renomada revista científica norte-americana “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Com informações do Portal XINHUA Português

