Cartão de inscrição do Encceja 2025 já está disponível para consulta

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 já podem acessar o cartão de confirmação de inscrição. O documento, disponível no Sistema Encceja, traz informações essenciais como o número de inscrição, data, horário e local das provas, além de eventuais orientações específicas para quem solicitou atendimento especializado ou uso de nome social.

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os inscritos levem o documento para evitar contratempos.

As provas do Encceja serão aplicadas neste domingo (3) em todo o país, divididas em dois turnos. Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45, com início da prova às 9h e término às 13h. No período da tarde, a entrada será permitida entre 14h30 e 15h15, e as provas ocorrerão das 15h30 às 20h30. Participantes com direito a tempo adicional terão uma hora extra em cada turno.

O exame é dividido por nível de ensino. Para o ensino fundamental, as provas abrangem áreas como ciências, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia, além da redação. Já no ensino médio, os conteúdos incluem química, física, biologia, matemática, língua portuguesa com redação, inglês, espanhol, artes, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia.

Criado em 2002, o Encceja é voltado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. O desempenho no exame pode garantir certificação do ensino fundamental ou médio, a depender do nível escolhido pelo participante. Os certificados são emitidos pelas secretarias estaduais de Educação ou institutos federais parceiros.

