Candidatos ainda podem se inscrever para vagas na UFMS através de competições de conhecimento

Prazo termina em 13 de fevereiro; processo seletivo dispensa prova e avalia premiações em competições acadêmicas

Seguem abertas as inscrições para vagas de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) destinadas a participantes de olimpíadas e competições de conhecimento. Os interessados ainda podem se candidatar gratuitamente até 13 de fevereiro. Há oportunidades em mais de cem cursos em todos os câmpus da UFMS.

Essa modalidade de ingresso está em seu terceiro ano e já permitiu que 121 estudantes ingressassem na instituição. O objetivo é valorizar o mérito acadêmico e reconhecer o desempenho de alunos premiados em competições desse tipo.

O processo seletivo não exige prova. A seleção será feita com base na documentação enviada pelos candidatos na inscrição. Para concorrer, é necessário ter sido premiado com 1ª, 2ª ou 3ª colocação em olimpíadas ou competições de conhecimento nos anos de 2022, 2023 ou 2024, durante o ensino médio. Além disso, o candidato deve ter concluído ou estar prestes a concluir o ensino médio até a data da matrícula e atender aos critérios específicos de cada curso, conforme tabela disponível no edital.

O resultado preliminar será divulgado em 19 de fevereiro, com prazo para recursos nos dias 19 e 20. O resultado final sai no dia 23, junto com a convocação para matrícula.

