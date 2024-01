Banco de Talentos abre cadastro no Programa UFMS Digital

Estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu podem se inscrever no Banco de Talentos do Programa UFMS Digital para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, empreendedorismo e inovação como bolsistas. As inscrições vão até o dia 23 de janeiro e devem ser realizadas por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

A abertura do cadastro ocorreu pela primeira vez em 2022 e, desde então, foram disponibilizadas 25 bolsas. O diretor da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead), Hércules da Costa Sandim, explica que o banco de talentos funciona como um cadastro reserva para os estudantes interessados. “Após o cadastro o estudante pode ser convidado a participar de um processo seletivo específico quando uma vaga surgir”, detalha.

Neste ano, o edital foi ampliado para incluir estudantes de pós-graduação stricto sensu e abre a possibilidade do bolsista da graduação desenvolver suas atividades de forma remota. “É uma oportunidade de desenvolvimento profissional, pois todas as atividades às quais os estudantes bolsistas são envolvidos, estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de competências digitais e profissionais”, afirma o diretor.

Há possibilidade para bolsistas de graduação, para atuação presencial com bolsa mensal de R$ 800; para atuação no formato remoto ou híbrido com bolsa mensal no valor de R$ 400; e para estudante de pós-graduação, com atuação presencial e bolsa de R$ 1,5 mil. Para se candidatar, o estudante precisa estar regularmente matriculado e ter disponibilidade de 20 horas semanais.

“Este é um projeto de desenvolvimento institucional. Projetos assim envolvem pesquisa, ensino, extensão, inovação e empreendedorismo. Em geral, são atividades desenvolvidas na Agead, de acordo com as demandas do UFMS Digital”, explica.

Para a seleção, havendo disponibilidade financeira e demandas no programa, a avaliação poderá ser feita de diversas maneiras, como por exemplo, por meio da análise do desempenho acadêmico, entrevistas ou testes específicos. Confira o edital para mais informações.

