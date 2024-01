Para relembrar brincadeiras antigas, UFMS abre inscrições de atividades para toda família

Entre os dias 20 e 25 de janeiro, o Programa de Educação Tutorial (PET) de Educação Física estará com inscrições abertas para atividades de férias em família. São 60 vagas disponíveis e os interessados devem preencher o formulário para inscrição.

Com o objetivo de promover vivências lúdicas e experiências afetivas, os Jogos em Família nas Férias estão programados para as sextas-feiras dos dias 26 de janeiro e 2 e 23 de fevereiro. A proposta consiste em reunir crianças e pré-adolescentes, com idades entre 7 e 12 anos, com seus familiares, para os encontros, que ocorrerão das 14h às 17h. A participação está aberta a pais, mães, avós, avôs, tios, tias, irmãos ou irmãs maiores de idade.

Os jogos buscam resgatar tradições familiares, ao mesmo tempo em que introduzem novas experiências, estimulando a união familiar e a diversão durante o período de férias. A programação inclui três encontros, cada um com uma temática lúdica distinta:

26 de janeiro – Soltar Pipa: No Monumento Símbolo da UFMS, as famílias terão a oportunidade de confeccionar pipas, com materiais fornecidos pelos organizadores. A única exigência é a não utilização de cerol na linha, respeitando a segurança de todos os participantes. Para aqueles que não puderem adquirir a linha, a organização disponibilizará para uso compartilhado.

2 de fevereiro – O jogo que meus pais jogavam: O Ginásio Moreninho será o cenário para uma viagem no tempo, onde os familiares serão incentivados a compartilhar jogos tradicionais de suas infâncias. O resgate de brincadeiras antigas fortalecerá os laços familiares e proporcionará momentos de nostalgia e aprendizado para as novas gerações.

23 de fevereiro – Ludicidade aquática: O Complexo Aquático será o cenário perfeito para vivências lúdicas no meio aquático. As famílias poderão desfrutar de atividades que estimulam a diversão e o exercício físico em conjunto, fortalecendo a relação familiar.