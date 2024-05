Alunos da Reme concorrem a intercâmbio cultural em projeto sobre Abril Indígena

Alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande, de cinco escolas participantes do projeto Abril Indígena, concorrem a um intercâmbio cultural no dia 10 de junho, para conhecer uma aldeia no município de Aquidauana, caso vençam o concurso proposto pela Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Serão duas escolas ganhadoras que terão até 30 de maio para encaminhar um vídeo à Suped (Superintendência de Políticas Educacionais), sobre o que foi ensinado nas palestras que começaram nesta sexta-feira (3), na Escola Municipal Frederico Soares, na Vila Popular.

O chefe da Divisão de Políticas Específicas, Felipe Augusto da Costa, explicou mais sobre o projeto Abril Indígena. “Esta temática é muito importante. Nós estamos levando para as nossas escolas, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Essas políticas têm que perpassar por todos os níveis das etapas da educação. As escolas neste momento estão abrindo as portas para que a gente leve esse conhecimento para os nossos alunos”.

Uma das palestrantes, a professora indígena Kali Dias afirma que o projeto tem dois propósitos: o de levar conhecimentos sobre os saberes indígenas, mostrar para a escola, para os professores, para os pares que podem trabalhar esses saberes durante todo o ano por meio de todos os componentes curriculares.

O segundo é levar a proposição de um projeto cultural operacionalizado por meio das metodologias ativas de educação. “Então, após assistirem a palestra, os estudantes podem se inscrever nesse prêmio para concorrerem a uma viagem numa aldeia rural que já está nos esperando, já foi organizado. Então, eles vão fazer essa aula-passeio, vão conhecer como é a vida de estudantes que moram na aldeia, vão fazer um intercâmbio cultural”.

