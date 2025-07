Alfabetização na idade certa avança no Brasil, mas cenário ainda é desigual entre os Estados

Dados de 2024 mostram que 59,2% das crianças brasileiras foram alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental

O Brasil alcançou, em 2024, a marca de 59,2% das crianças alfabetizadas na idade certa, ao final do 2º ano do ensino fundamental. O dado, divulgado nesta sexta-feira (11) pelo Ministério da Educação, representa um avanço de 3,2 pontos percentuais em relação a 2023, quando o índice era de 56%.

A divulgação faz parte do Indicador Criança Alfabetizada, que avalia o desempenho dos estudantes das redes públicas como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), uma política voltada à garantia da alfabetização até os 7 anos de idade. A avaliação, conduzida pelos estados com base em uma matriz nacional, envolveu cerca de dois milhões de alunos em 2024.

Entre os destaques positivos, o Ceará lidera com 85,3% das crianças alfabetizadas, seguido por Goiás (72,7%), Minas Gerais (72,1%), Espírito Santo (71,7%) e Paraná (70,4%). Já o Rio Grande do Sul, que sofreu severas enchentes no primeiro semestre do ano, foi o único estado a registrar queda expressiva, saindo de 60,2% em 2023 para apenas 33% em 2024. “Infelizmente, o Rio Grande do Sul caiu absurdamente, e não tenho dúvida de que isso foi fruto dessa situação atípica de calamidade no estado, que o afetou fortemente”, declarou o ministro da Educação, Camilo Santana.

No recorte estadual, o Mato Grosso do Sul aparece com 66,6% de estudantes alfabetizados na idade certa, superando a média nacional e também a meta de 60% estipulada para este ano pelo CNCA. Em comparação a 2023, o estado registrou crescimento no indicador, acompanhando a tendência de outros 18 estados que também melhoraram seus índices.

Além disso, a proporção de municípios que bateram suas metas locais de alfabetização também foi significativa. Segundo o MEC, entre os 5.312 municípios que participaram da avaliação em 2023 e 2024, 58% aumentaram o percentual de alunos alfabetizados e mais da metade (53%) atingiu as metas pactuadas.

A projeção do Governo Federal é ainda mais ambiciosa: alcançar 64% de alfabetização em 2025 e, até 2030, garantir que pelo menos 80% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas na idade certa. “A gente quer 100%, esse é o objetivo, mas pelo menos 80%”, afirmou Santana.

Enquanto isso, Roraima continua como o único ente federado que ainda não implementou o sistema estadual de avaliação e, por isso, segue fora do indicador. Acre e Distrito Federal, por sua vez, participaram pela primeira vez da medição em 2024.

O exame aplicado aos alunos inclui questões de múltipla escolha e produção escrita. A pontuação mínima para considerar a criança alfabetizada foi estabelecida em 743 pontos na escala do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), com base na pesquisa Alfabetiza Brasil.

