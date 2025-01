Ações pedagógicas voltadas para melhoria dos indicadores foram destaques na educação em 2024

A SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) tem se destacado pela implementação de diferentes estratégias voltadas para a melhoria dos indicadores da REE (Rede Estadual de Ensino). Com seguidos investimentos em infraestrutura, renovação de parque tecnológico e atenção com a qualidade dos ambientes entregues para estudantes e servidores da Educação, em 2024, diversas ações estratégicas foram implementadas para a melhoria do desempenho e redução do abandono escolar.

Uma das principais iniciativas colocadas em prática no último ano foi o Acompanhamento Pedagógico Integrado. Se trata de uma estratégia já realizada anteriormente, mas que ganhou, em 2024, uma abordagem personalizada para apoiar docentes e gestores escolares.

“Um dos pontos desse acompanhamento foi o apoio às escolas na elaboração de estratégias específicas para os estudantes, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, com base nos resultados de cada bimestre. Os mediadores educacionais trabalharam em conjunto com as equipes gestoras para planejar ações que incluem monitoramento individualizado e métodos de engajamento. O intuito foi garantir a redução de lacunas de aprendizagem para que nossos alunos obtivessem êxito em sua trajetória escolar”, disse a superintendente de Políticas Educacionais da SED, Adriana Buytendorp.

Outro ponto de destaque foi a potencialização de ações voltadas para a redução do abandono escolar. Abaixo de 1% no último levantamento, o indicador segue em queda nos últimos anos com a implementação de ações como o Programa Recuperar para Avançar (RAV). Realizada durante o ano todo, a iniciativa conta com um período específico ao final de cada bimestre para promover intervenções pedagógicas voltadas para estudantes com baixo rendimento escolar.

Por meio da análise de dados consolidados e acompanhamento da equipe técnica da SED, as escolas desenvolveram estratégias para melhorar o desempenho dos alunos, assegurando a permanência e o avanço dos estudantes em sua jornada educacional.

Inteligência de Dados na Educação

Outro aspecto a ser destacado do Acompanhamento Pedagógico Integrado foi a adoção de ferramentas tecnológicas avançadas, como painéis de Business Intelligence (BI). Difundido no meio empresarial, o termo se refere ao conjunto de processos e métodos que visam à otimização de desempenhos com o uso de dados coletados previamente, auxiliando na tomada de decisões e planejamento de estratégias.

“Esses recursos oferecem informações detalhadas sobre frequência e desempenho dos estudantes, permitindo uma gestão pedagógica mais eficiente e orientada por dados. Com isso, as ações educacionais podem ser direcionadas de forma mais estratégica”, complementou a superintendente.

Mais um destaque, em meio às ações do último ano, ficou para a formação contínua das equipes gestoras. Com sessões formativas semanais, o objetivo foi a consolidação de lideranças pedagógicas eficazes, capacitando diretores e coordenadores para identificar prioridades e implementar ações focadas na melhoria da aprendizagem.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, as iniciativas demonstram o compromisso do Governo do Estado com a Educação em Mato Grosso do Sul, consolidando uma abordagem integrada e baseada em evidências para promover a inclusão, a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes.

“Com essas ações, a Secretaria reafirma sua missão de garantir que cada aluno tenha acesso a uma Educação de qualidade e oportunidades reais de crescimento pessoal e profissional. Essas ações, colocadas em prática, são essenciais e nos permitem entender as necessidades específicas de cada escola e oferecer um suporte personalizado para cada contexto. Assim, seguimos trabalhando por uma Educação de qualidade, que prepare nossos jovens para os desafios do futuro”, finalizou o secretário.

Por agência de Notícias

