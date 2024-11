280 vagas: IFMS abre inscrições para cursos técnicos em quatro cidades

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas gratuitas para cursos técnicos direcionados ao público jovem e adulto. Estão sendo ofertadas 280 vagas no primeiro semestre de 2025.

O curso técnico na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) é destinado a candidatos que possuem o ensino fundamental completo e têm, no mínimo, 18 anos. São oferecidos os cursos de administração e manutenção e suporte em informática, sendo 160 vagas para cada um.

Já para a modalidade Técnico Subsequente são reservadas 80 vagas no curso de agricultura e 40 para marketing. Ambos os cursos são para o período noturno.

As vagas estão distribuídas nos campus da IFMS localizados nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Dourados e Naviraí. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de dezembro através da Central de Seleção do IFMS. O acesso pode ser feito através do link.

Aqueles que não conseguirem pela internet podem procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde o curso é ofertado e solicitar auxílio para se inscrever.