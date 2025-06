XP entra com recursos para “tomar” Rota da Celulose após leilão na B3

O sonho de conectar as principais regiões produtoras de celulose com Mato Grosso do Sul ganha um novo capítulo. Ou melhor, uma pausa após a Comissão Especial de Licitação decidir suspender o processo de concessão, mesmo após o Consórcio K&G ter vencido o leilão com aporte financeiro de R$ 217 milhões. O cenário mudou, porque a XP Investimentos – que ficou em 2º lugar no leilão – entrou com um recurso durante o processo licitatório.

Com isso, a disputa pela concessão da Rota fica temporariamente suspensa. “Recebemos o recurso e as contrarrazões das interessadas [k&G e XP Investimentos]. A comissão de licitação da Concorrência nº 001/2024 irá analisar o processo licitatório por meio de diligências complementares, os prazos estão temporariamente suspensos. Novas informações serão divulgadas após o cumprimento de todo o processo administrativo”, informou o EPE – Escritório de Parcerias Estratégicas.

No dia 8 de maio, o consórcio K&G – encabeçado por K-Infra e Galapagos – foi o vencedor do certame, ocorrido na B3, Bolsa do Brasil. A concessão compreende as rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 e os trechos das rodovias federais BR-262 e BR-267, totalizando 870,3 km.

Na época, os concorrentes BTG Pactual Infraestrutura, consórcio Caminhos da Celulose (liderado pela empresa XP Infra), Rotas do Brasil S/A e o consórcio K&G Rota da Celulose participaram da disputa. O leilão foi vencido pelo consórcio K&G, que ofereceu um desconto 9% na tarifa de pedágio e aporte de 217.389.913,70.

As empresas K-Infra e Galápagos ficarão responsáveis pela recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do sistema rodoviário pelo prazo de 30 anos. Ao todo, serão R$ 10,1 bilhões em investimentos, sendo R$ 6,9 bilhões em despesas de capital e R$ 3,2 bilhões em custos operacionais.

O comunicado se dá após o governo federal ter declarado a caducidade da Rodovia do Aço, concessão da K-Infra no Rio de Janeiro. Na semana passada, o consórcio da XP, entrou com recurso questionando a habilitação do grupo da K-Infra.

O projeto

Para a Rota da Celulose, a concessionária deverá implantar e operacionalizar veículos de inspeção para controle do tráfego, que deverão circular continuamente no trecho concedido, verificando as condições de segurança na rodovia, prestando auxílio aos usuários, detectando ocorrências e acionando recursos necessários ao atendimento.

O apoio contará com 13 guinchos para socorro mecânico, 13 ambulâncias de atendimento e socorro médico, 5 caminhões-pipa para combate a incêndios, 5 caminhões adaptados para apreensão de animais e desobstrução de pistas e 13 postos de atendimentos aos usuários com estacionamento, sanitários, telefones e área de descanso.

Ao longo das margens das rodovias serão instalados três Postos de Parada e Descanso (PPD). Um posto em cada uma das principais rodovias (MS040, BR-262 e BR-267) com infraestrutura necessária para proporcionar descanso seguro aos motoristas profissionais de transporte rodoviário de cargas e passageiros.

Os postos serão locais onde caminhoneiros poderão fazer refeições, realizar higiene pessoal ou mesmo descansar depois de muitas horas de trabalho. Essa medida visa promover a segurança nas estradas, reduzir a fadiga dos motoristas, prevenir acidentes e garantir condições adequadas de repouso.

Suzi Jarde