Venezuela impõe tarifa a produtos brasileiros e ameaça exportações de Roraima

A Venezuela impôs um novo conjunto de tarifas sobre produtos importados do Brasil, encerrando a isenção que até então beneficiava diretamente as exportações do estado de Roraima. A medida, vista como um “tarifaço” pelo governo estadual, preocupa o setor produtivo e já acendeu o alerta em Brasília.

De acordo com o governo de Roraima, a Venezuela é atualmente o principal destino das exportações locais, sendo responsável por mais de 70% da movimentação comercial internacional do estado nos últimos anos. Com a redução da isenção tarifária, empresas que vendem produtos ao país vizinho terão que lidar com novas barreiras econômicas, ainda sem alíquota definida oficialmente.

A expectativa é de impactos diretos no agronegócio, na geração de empregos e na arrecadação estadual. Segundo autoridades locais, os produtores de grãos, alimentos processados e outros insumos agrícolas serão os mais afetados, já que dependem fortemente da proximidade com o mercado venezuelano para escoar sua produção.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que acompanha o caso junto ao Itamaraty, que acionou a Embaixada do Brasil em Caracas. A orientação do governo federal é buscar esclarecimentos formais e negociar, por meio da diplomacia, a reversão da nova tarifa.

A imposição de tarifas pela Venezuela ocorre em meio a um cenário mais amplo de tensões comerciais envolvendo o Brasil. Recentemente, os Estados Unidos também anunciaram a intenção de sobretaxar produtos brasileiros, o que pode ampliar os desafios para exportadores nacionais.

Ainda não há previsão de reunião entre os governos para tratar diretamente do tema, mas interlocutores da diplomacia brasileira apontam que a situação é delicada e pode exigir contrapartidas ou ajustes nos acordos bilaterais existentes.

Com informações do SBT News

