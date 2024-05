Vendendo como água, imóveis “lançamentos” são sucesso no mercado imobiliário

Conforme pontuam corretores, alguns imóveis chegam a se esgotar em duas horas

Comprar um imóvel no lançamento pode ser uma estratégia para economizar dentro do mercado imobiliário. Não somente para uso próprio, investidores do ramo já tem aderido a técnica para garantir um lucro a mais. Na Capital sul-mato-grossense, o mercado se mostra favorável neste nicho. Isto porque Mato Grosso do Sul demonstra crescimento de 10% nas vendas de imóveis e 20% na comercialização de terrenos, de acordo com a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).

O corretor de imóveis e sócio-proprietário da Jether Ostemberg Imóveis , Jether Ostemberg, 33, argumentou que os imóveis na planta têm crescido em Campo Grande porque as pessoas querem morar bem e investir. Em 2024, a média de crescimento tem sido 15% a 20%, afirma o especialista no setor e, por isso, tem atraído investidores. “Primeiro pela flexibilidade de pagamento, segundo pela valorização e terceiro pela localização, esses são os pontos chaves de se comprar ou de preferência para investir na planta”.

Conforme pontua, quando falam em lançamento, quer dizer que são imóveis que atraem novos clientes e investidores. Afinal, o cliente paga mais barato e com o valor mais atrativo no momento de lançamento. A partir da compra, o prazo médio para o empreendimento ser entregue é de 30 a 42 meses, com uma flexibilidade de pagamento atrelado a esse prazo. As atribuições da melhora no mercado imobiliário neste ano, se voltam fortemente a redução da taxa selic, o que faz com que os juros reduzam também na aquisição de um imóvel.

Conforme destaca Ostemberg, para quem visa investir, esse é um momento apropriado. Pois, os imóveis em Campo Grande tem mostrado valorização “excelente”. “Para você ter uma base, recentemente a Jooy teve um lançamento chamado AKUA e foram vendidos todos os imóveis, 100%, em duas horas. Comparando também com os outros imóveis lançados, na região do Parque dos Poderes de outra incorporadora, foram vendidos 70% em uma semana”, exemplificou sobre os sucessos dos empreendimentos.

De acordo com dados divulgados pelo Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), as vendas de novos imóveis residenciais cresceram 32,6% em 2023 em comparação com 2022, impulsionadas tanto pelo segmento de médio e alto padrão quanto pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

Para o corretor Olivio Ribeiro de Paula Filho os lançamentos são uma oportunidade de adquirir imóveis com preços mais atrativos, já que muitas construtoras oferecem condições especiais durante a fase de pré-venda. “Os investidores buscam por esses lançamentos por conta da valorização do imóvel ao longo do tempo, podendo obter um retorno financeiro interessante no futuro. Também é comum que eles ofereçam opções de pagamento facilitadas, o que pode ser um grande atrativo”, pontuou o corretor.

Melhores oportunidades

Para garantir o imóvel com um bom preço e, sobretudo no lançamento, é preciso estar atento. Afinal, muitos desses empreendimentos se esgotam em poucos dias e até mesmo em horas depois de serem lançados. O corretor de imóveis Julio Ávalos, argumenta com um bordão tradicional, que ‘quem chega primeiro, bebe água limpa’. “As melhores oportunidades estão no lançamento. Geralmente o preço aplicado no dia não será aplicado nunca mais naquele produto, ou seja, é uma grande oportunidade, que não pode ser perdida”, explica.

Ainda segundo Ávalos, o destaque deste crescimento em Campo Grande está na região norte da cidade, que tem chamado a atenção desses investidores. “No último lançamento, por exemplo, tivemos opções de 89 mil reais e, hoje, um ano depois, o mesmo empreendimento está com uma valorização de em média 30%”, pontuou o profissional ao fazer um avaliativo de mercado.

Conforme explica, o local se sobressaiu pela localização e por seu entorno, com shoppings, grandes lojas, atacadistas, bares, restaurantes, escolas e comércio variado na região.” Houve, nos últimos anos, um “boom” imobiliário na região, além dos condomínios de alto padrão, surgiram opções de condomínios mais acessíveis, como o Reserva Santa Inês, por exemplo. Além disso, a região tem sido beneficiada por melhorias em infraestrutura, como asfalto, redes de esgoto e iluminação pública”, destacou Ávalos.

Para o corretor Olívio Ribeiro, comprar um imóvel pode significar um investimento e uma estratégia inteligente para quem busca um complemento de renda. “Os imóveis são considerados ativos tangíveis, o que significa que os investidores têm um bem físico como garantia, o que pode trazer mais segurança em comparação com outros tipos de investimentos mais voláteis. Além disso, os imóveis podem proporcionar renda passiva através da locação, e muitos investidores veem o mercado imobiliário como uma forma de diversificar sua carteira de investimentos”, explicou.

Por Julisandy Ferreira