Valor do combustível na região central da Capital tem variação maior que 20%

Em nova pesquisa de preços realizada pelo Procon MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), em ações realizadas nos dias 10 e 13 de fevereiro, foi identificado uma variação de 20,65% nos preços de combustíveis na região central de Campo Grande.

Os produtos que tiveram preços pesquisados foram gasolina, etanol e diesel S 10 e S 500 tanto comuns como aditivados para pagamento tanto à vista (em dinheiro) ou por meio de cartões de débito ou crédito em 28 postos de serviços. A maior variação de preços verificada tem a ver com o etanol comum para pagamento por meio do cartão de crédito

Na rota onde se realizou o levantamento o produto com maior variação, etanol comum, apresentou índice de 20,65%. O produto está á venda no Posto Santa Rita de Cássia (avenida Calógeras, 583) por R$ 4,09. Já, o menor valor de R$ 3,39 se encontra no Auto Posto 2017 Ltda (avenida Calógeras, 2 650, Centro).

A menor variação encontrada foi de 5,57% do etanol aditivado para o pagamento no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 3,79 no Auto Posto Avenida (avenida Mato Grosso, 809), e o menor valor de R$ 3,59 no Posto Cidade (avenida Afonso Pena, 1 650) e Posto Gueno Prosa (rua 13 de Maio, 1 937 – Centro).

É possível verificar a pesquisa completa por meio deste link.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.