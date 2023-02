Valor Bruto da Produção do Estado chega a R$ 77,8 bilhões neste ano

Montante representa um incremento de 9,7% se comparado ao ano passado

Em Mato Grosso do Sul, o VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) para este ano está estimado no valor de R$ 77,8 bilhões. O acréscimo poderá chegar a 9,7% em relação ao ano passado, quando a renda de todo o agronegócio ficou em R$ 70,9 bilhões.

Os dados são do boletim do VBP da Aprosoja, que foi feito em parceira com a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base nas informações do mês de janeiro.

A lavoura deve ser a principal responsável pelo avanço, com 74% deste montante ou o equivalente a R$ 57,9 bilhões no ano. As culturas de soja e milho são as responsáveis por 84% do VBP da lavoura, 3% a mais em relação à participação em 2022 para este período.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária da soja teve reajuste com o aumento de 42,4%, com a estimativa de R$ 34,9 bilhões, ao passo que o do milho teve redução de 17,5%. O VBP da lavoura cresceu 17,6%.

Dessa forma, o aumento da produção de soja justifica-se por uma produção estimada da safra 2022/23 cerca de 41% maior. Em relação à redução no VBP do milho, justifica-se pela produção estimada reduzida da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), em 7,22%.

Já na pecuária, a perspectiva é de um rendimento no valor de R$ 19,8 bilhões em 2023, menor em relação ao ano passado, quando a atividade teve VBP de R$ 21,6 bilhões.

Nacional

Com o número de melhor resultado obtido nos últimos 34 anos para esse indicador, a renda aguardada é no valor de R$ 1.265,2 trilhão no Brasil. Em comparação ao ano de 2022 que foi de R$ 1.189,7 trilhão, a representação é de um acréscimo previsto de 6,1% em termos reais. As lavouras têm um faturamento previsto de R$ 900,8 bilhões, e a pecuária com R$ 364,4 bilhões.

O Valor Bruto das lavouras cresceu 10,5% em relação ao observado no ano passado e a pecuária deve ter retração de 2,7%. Com isso, há expectativas favoráveis para o clima neste ano, com exceção para o Estado do Rio Grande do Sul que se encontra num período de falta de chuvas.

As lavouras como soja, milho e feijão já revelam perdas acentuadas de produtividade em Mato Grosso do Sul.

A previsão de safra recorde de grãos em 2023, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é de 302,0 milhões de toneladas. Já a Conab estima 310,6 milhões.

Por Marina Romualdo– Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.