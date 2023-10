União repassa R$4,1 bilhões aos municípios nesta terça-feira referente ao FPM

Municípios de todo o Brasil recebem nesta terça-feira (10) R$4,1 bilhões referente aos primeiros dez dias de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor é 11% maior se comparado ao primeiro decêndio de setembro deste ano.

Apesar disso, em relação aos números do mesmo período de 2022, o repasse mantém a tendência de recuo. Nesse recorte, a redução é de 13%. No ano passado, o valor pago nesta mesma época foi de R$4,7 bilhões.

Para o assessor de orçamento, César Lima, apesar da queda, em relação ao ano passado, esse repasse mostra uma retomada do crescimento.

“A boa impressão que passa é que nós estamos numa curva ascendente, que vem se retomando o crescimento da arrecadação e isso se refletindo no FPM. O que é muito bom para os municípios que vem passando por grandes dificuldades fiscais nesse início de segundo semestre. “

