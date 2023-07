Sicredi disponibiliza R$ 60 bilhões para Plano Safra 2023/2024

A cooperativa Sicredi vai disponibilizar mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2023/2024. O valor representa um aumento de 16% em relação ao concedido no ano-safra anterior e a previsão é de liberação em mais de 375 mil operações. A instituição financeira atende a mais de 6,5 milhões de associados e é presença em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal.

Desse total, a expectativa da cooperativa é liberar R$ 23,2 bilhões para operações de custeio, R$ 11,1 bilhões para investimentos e R$ 1,4 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, há a projeção de conceder R$ 24,3 bilhões por meio de CPR (Cédulas de Produtor Rural), que conta com um aumento expressivo em relação ao ano-safra anterior – cerca de 35%.

Para a safra 23/24, o Sicredi disponibilizará R$ 11,8 bilhões para a agricultura familiar e R$ 11,5 bilhões para produtores de médio porte. Para os demais produtores, o volume concedido será de R$ 12,4 bilhões. Mais de 88% do total de operações previsto para este ano-safra é destinado a pequenos e médios produtores.

O diretor executivo de Crédito do Sicredi, Gustavo Freitas, afirma que “há mais de 120 anos somos muito próximos do agronegócio brasileiro, buscando apoiar o setor não só por meio do crédito, mas também com consultoria e fomento à inovação. Estamos presentes nos pequenos e grandes municípios produtores, o que nos possibilita conhecer as atividades e características e, assim, prestar atendimento”.

Balanço da safra 2022/2023

No Plano Safra do ano passado, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 51,7 bilhões em mais de 308 mil operações, considerando R$ 18 bilhões em CPR, um aumento de 136% em comparação ao ano-safra anterior.

Outros públicos de destaque foram os médios produtores, com um crescimento de 62% em relação ao ano-safra 22/23, totalizando R$ 9,9 bilhões, e a agricultura familiar com R$ 11,4 bilhões, 52% acima do ciclo anterior.

