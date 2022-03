Senai irá capacitar costureiras de cooperativa

O IST (Instituto Senai de Tecnologia) em Eficiência Operacional – Senai Empresa irá capacitar costureiras de cooperativa Império da Costura, incubada pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade). De acordo com o gerente de gestão e negócios do IST em Eficiência Operacional – Senai Empresa, Thales Maurício Fernandes Saad, serão oferecidas formação, capacitação e consultoria de processo produtivo de vestuário.

“O Senai tem como objetivo, como missão, transformar as pessoas e transformar as organizações. Estamos mais acostumados a fazer isso na indústria, mas não só na indústria. Então, com essa parceria estamos prontos para levar ferramentas, levar técnica desse aprendizado de anos de experiência”, explicou.

A instituição vai disponibilizar a expertise para consultorias que vão desde o planejamento até a execução das atividades, como design, modelagem e processo produtivo, além das formações. Ao todo, serão 400 horas de consultoria, com cerca de quatro meses de duração.

A assinatura do convênio em parceria com a Prefeitura de Campo Grande foi realizada na quarta-feira (23/03), em Campo Grande. O prefeito Maquinhos Trad elogiou a parceria e destacou que atende um desejo da população. “O que clamam por nós é apenas a chance de se qualificar para competir em igualdade com o mercado de trabalho”, relatou.

Presidente do FAC, a primeira-dama Tatiana Trad lembrou que a cooperativa nasceu como uma oportunidade de renda no início da pandemia. Na ocasião, as costureiras foram contratadas por meio do Proinc (Programa de Inclusão Profissional), oferecido pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), para fabricar máscaras.

O grupo se transformou na cooperativa. “A Império da Costura existe como figura jurídica e hoje essa parceria é firmada com uma instituição séria que vai com certeza capacitá-las da melhor maneira possível. Elas sairão de lá com uma cooperativa capaz de competir no mercado de trabalho como qualquer outra”, destacou.

Para a presidente da cooperativa Império da Costura, Alva Estela Reyes Soares, a parceria com o Senai vai ser definitiva para a consolidação do negócio. “Teremos uma grande ajuda do Senai para caminhar com os pés mais firmes’, destacou.

Também participaram do evento de assinatura do contrato a consultora técnica do CTV (Centro Tecnológico do Vestuário) Senai, Sara Borges Ortiz; o diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Rodrigo Terra; a subsecretária municipal de Políticas Públicas para Mulher, Carla Stephanini; e o vereador Ronilço Guerreiro.