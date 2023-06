Sejuv quer capacitar mais de 20 mil jovens, mirando a Rota Bioceânica

Cursos de idiomas e tecnologias compõem o plano de preparação

Oferecer cursos e preparar os jovens para vagas de emprego são objetivos principais da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), segundo informou o secretário Maicon Nogueira. De olho na Rota Bioceânica, um plano foi traçado para formar mais de 20 mil alunos, com mais de três mil horas de cursos, revelou ele durante entrevista ao jornal O Estado. “Estão vindo as oportunidades, com a Rota Bioceânica. Ou a política da juventude é tratada como prioridade pela gestão pública, como protagonista do futuro de Campo Grande, ou não faz sentido só investir dinheiro na educação e o jovem aprender a fórmula de Bhaskara, mas, saindo da escola, ele continua endividado.

Por esse motivo até que, na Sejuv, oferecemos a esses jovens cursos de educação financeira, por exemplo”, destacou o secretário. Visando a preparação profissional, a Sejuv oferece ao público um centro de excelência de Educação Não Formal. “Uma estrutura que, já em 2023, terá disponível 3 mil horas de cursos para que pessoas com 18 a 30 anos sejam mais presentes em candidaturas a vagas de emprego”, salientou.

Apesar de ter sido criada, inicialmente, como uma pasta para capacitar e formar jovens. o secretário reforça que existem vagas para todos. “Os interessados que tiverem mais de 30 anos e estiverem em busca de qualificação para o mercado de trabalho, serão bem-vindos às nossas salas de aula.”

Missão

O atual secretário da Sejuv assumiu, em abril deste ano, a missão de comandar a pasta da

prefeitura. Especialista em Políticas Públicas, Maicon pretende desempenhar ações voltadas à juventude.

“Quando a Sejuv ainda era uma subsecretaria, nós já trabalhávamos com a missão de preparar o jovem para o futuro. Batalhei para convencer o poder público, para ter um orçamento e uma estrutura para atender pessoas com cursos, mentoria de carreiras, dentre outros serviços, dessa forma, criamos a Secretaria da Juventude. E, para hoje, nossa principal meta é formá-los em um centro de excelência”, enfatiza.

Maicon Nogueira saiu da secretaria em 2020, para se dedicar a outros projetos. No entanto, em seu retorno, reafirma que tem a missão de fortalecer, para que os trabalhos realizados na instituição não acabem e tornar a secretária funcional o bastante para concorrer com= secretarias de outras capitais do Brasil.

Cursos na Sejuv

A partir de julho será oferecidos aos jovens e interessados em geral um pacote de cursos, todos conectados com o contexto da Rota Bioceânica, sendo eles: Vendas; Vendas e Autoatendimento; Manutenção de Computador; Marketing Digital; Social Mídias; Gestor de Tráfego; Educação Financeira; Aux. Administrativo; Aux. de RH; Higiene e Manipulação de Alimentação; Espanhol 1 e 2 Inglês 1 e 2; Empreendedorismo; Manicure e Pedicure; Gestão das Emoções nas Vendas; Copyright; A Arte do Atendimento ao Cliente; Venda por WhatsApp; Cerimonial e Eventos.

Os cursos são ministrados tanto em formato presencial quanto na plataforma on-line, pensando em melhor atender à população que não dispõe de tempo para comparecer à sala de aula.

Rota Bioceânica

O Corredor Bioceânico, como também é chamado, é um projeto da Iniciativa para a IIRSA (Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), que visa interligar os litorais do oceano Atlântico e o oceano Pacífico no Cone Sul da América do Sul.

Um dos principais objetivos é o fomento ao turismo e o estímulo à criação de novos fluxos de comércio regional. Entre as metas estão a conexão, por meio do corredor rodoviário, dos territórios de quatro países (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile), a redução do tempo de deslocamento de carga, a melhoria logística de transporte, a elevação da competitividade das exportações para a Ásia dos quatro países.

É a promessa de transformação de Mato Grosso do Sul em um hub (estratégias utilizadas para agilizar a distribuição de mercadorias) logístico, um centro de distribuição de mercadorias. “O tanto que será investido por empresas, multinacionais, e indústrias que vão vir para Campo Grande e cidades próximas pelo advento da Rota Bioceânica, ainda está subestimado pelos jovens, alguns nem sabem o que é isso. E o trabalho da Secretaria de Juventude é popularizar o acesso de informações relevantes, que vão impactar a vida deles no curto prazo”, declara o secretário da Sejuv. “O que nós não queremos é que essas empresas venham e tragam consigo sua mão de obra. Mas que encontrem aqui pessoas capacitadas e qualificadas para atender às demandas. Por isso, ter uma segunda opção de idioma, como o curso de inglês que oferecemos, por exemplo, se torna uma ferramenta importante”, finaliza.

