Referência na nutrição animal, é de MS a primeira indústria a receber o certificado ESG

O Grupo Real H, em Campo Grande, foi avaliado em mais de 70 critérios para obter a aprovação

O selo ESG (Ambiental, Social e Governança) que reconhece as ações sustentáveis e responsáveis de uma empresa, é também um dos selos mais almejado. E foi conquistado, pela primeira vez na história da indústria Sul-mato- grossense pela Real H, referência na saúde animal e nutrição. O certificado veio através de uma prática que está no DNA do Grupo: a reciclagem.

A conquista do certificado, veio no ano em que a empresa celebra os 40 anos de trabalho para o desenvolvimento e evolução do agronegócio. O diretor- presidente do Grupo, Marcelo Real explicou para O Estado, como foi o caminho percorrido para obter o certificado.

“Nos somos pioneiros. Nós que desenvolvemos esse uso da homeopatia para os animais. O meu pai é o primeiro veterinário homeopata, tem 76 anos de profissão e 98 de vida. E ao longo dos anos, trabalhando com um programa dentro da indústria, que é o programa Ciclos que é um programa de reciclagem, que a gente incentiva os funcionários a trazerem os resíduos recicláveis das suas residências”, detalha sobre o programa.

Para o diretor de sustentabilidade da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Robson Del Casale, isso demonstra a potencial industrial das empresas atuantes em Mato Grosso do Sul. Ele ainda adiantou que no estado existe dezenas de outras indústrias que estão sendo avaliadas, mas isso não é um processo rápido.

“É a primeira indústria do estado a receber a primeira certificação . Mostra um norte muito claro, uma tendência em Mato Grosso do Sul de que as indústrias buscam cada vez mais os caminhos da sustentabilidade tanto da sua produção, como tanto de quem consome os produtos. Isso é uma tendência global é irreversível acompanhando de boas práticas de governanças e sociais também precisam ser avaliadas”, destacou.

Os fatores ambientais são 29 critérios, as sócias 21 e os fatores de governação são também são 21 critérios. E isso varia desde o consumo consciente da água, até destinação de embalagens, a aplicação do bem estar do colaborador. “Que depois de avaliados pela Fiems são chancela dos por uma certificadora internacional. Cada indústrias varia os critérios de avaliação, para a Real H foram mais de 70 itens que foram avaliados para a conquistas desse certificado.

Reconhecimento

A certificação concedida pela Fiems, reforça a competitividade do Estado nos mercados nacional e internacional. O programa avalia critérios como economia de baixo carbono, ações inclusivas e gestão de riscos socioambientais, promovendo uma abordagem proativa em relação à sustentabilidade.

Segundo o diretor técnico industrial do Grupo Real, Mário Renck Real, essa conquista valida o compromisso da empresa com a sustentabilidade e demonstra o alinhamento com melhores práticas globais de governança e responsabilidade socioambiental, além de abrir espaço para a prática sustentável também nas propriedades rurais.

“Apesar de o pecuarista brasileiro já enfrentar desafios relacionados ao clima, à logística e ao mercado, é preciso que ele seja otimista e estratégico em 2025. Alinhar-se às diretrizes do ESG é uma estratégia interessante para assegurar competitividade e acesso a mercados mais exigentes. Adotar práticas que minimizem o impacto ambiental, promovam o bem-estar animal e garantam a rastreabilidade será fundamental para consolidar a pecuária brasileira como referência em sustentabilidade”, explica.

A auditoria que garantiu a certificação foi realizada pelo BVQI (Bureau Veritas), uma organização de renome internacional acreditada pelo Inmetro conferindo ainda mais credibilidade ao selo ESG-FIEMS. O processo incluiu uma análise detalhada dos processos da empresa, identificação de riscos e implementação de melhorias contínuas para garantir conformidade com os requisitos exigidos.

Com essa certificação, Mato Grosso do Sul se posiciona na vanguarda da sustentabilidade industrial, incentivando outras empresas a aderirem ao programa e investirem em práticas responsáveis. A expectativa é que esse modelo se torne referência para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

O Programa ESG-FIEMS tem como objetivo orientar e apoiar as indústrias de Mato Grosso do Sul na construção de agendas ESG, operacionalizando um sistema robusto de análise e validação de práticas sustentáveis. O programa tem como referência diretrizes internacionais, como os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), e proporciona às empresas uma avaliação abrangente de suas ações ambientais, sociais e de governança.

Sobre o Grupo Real

O Grupo Real é referência em nutrição e saúde animal, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis para a pecuária brasileira. Com mais de 40 anos de atuação, a empresa se destaca por seu compromisso com a sustentabilidade, investindo em tecnologias que garantem a eficiência produtiva aliada à responsabilidade ambiental. O Grupo Real possui desde 2007 seu próprio programa de sustentabilidade, o Ciclos, que envolve ações como reciclagem, consumo consciente de água, geração de energia fotovoltaica, entre outras iniciativas.

Por Suzi Jarde