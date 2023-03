Receita prevê receber 552 mil declarações de Imposto de Renda em MS

A Receita Federal estima receber 552 mil declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2023, em Mato Grosso do Sul. A estimativa foi anunciada na terça-feira (28). O prazo começa em 15 de março e vai até 31 de maio.

Aqueles que possuem renda de até dois salários mínimos não vão precisar fazer declaração. Isso porque as alterações preveem isenção para ganho máximo de R$ 2.640. A decisão passa a valer somente no próximo ano, já que em 2023 refere- -se aos rendimentos de 2022. Atualmente, a isenção vai até R$ 1.903,98. As empresas e instituições financeiras tiveram até ontem (28) para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado.

Os documentos servem para que a Receita Federal possa cruzar informações e verificar se o contribuinte preencheu dados errados ou sonegou imposto. Os comprovantes fornecidos pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos trabalhadores no ano anterior, assim como detalhar os valores descontados para a Previdência Social e o Imposto de Renda recolhido na fonte.

