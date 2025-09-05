Quatro de 13 produtos da cesta básica ficaram mais baratos em agosto na Capital

Tomate e batata lideraram a redução de preços, enquanto o custo toral da cesta caiu 0,90% na Capital

Em agosto de 2025, quatro dos 13 itens que compõem a cesta básica registraram queda de preços em Campo Grande. O levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) aponta que tomate, batata, arroz agulhinha e café em pó ficaram mais baratos no mês passado.

O destaque foi o tomate, que recuou 18,95%. A batata apresentou queda de 13,97%, enquanto o arroz agulhinha caiu 1,28% e o café em pó, 0,47%. Com isso, o valor médio da cesta básica na capital sul-mato-grossense encerrou o mês em R$ 768,79, uma redução de 0,90% em relação a julho. No acumulado do ano, a variação é de -0,20%.

Ao longo de 2025, oito produtos registraram queda, entre eles a batata (-32,35%) e o arroz agulhinha (-28,77%), além de banana, feijão carioca, óleo de soja, manteiga, açúcar cristal e carne bovina de primeira. Já no recorte de 12 meses, seis itens ficaram mais baratos, com destaque para a batata (-52,15%) e o arroz (-26,16%).

O movimento observado em Campo Grande reflete a tendência nacional: 24 das 27 capitais registraram queda no custo da cesta em agosto. Produtos como tomate, batata, arroz e feijão foram os principais responsáveis pela redução, impulsionados pelo aumento da oferta no mercado varejista.

Leia mais:

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram