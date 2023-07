Prosa é uma das regiões que mais valoriza imóveis na Capital

Em 12 meses, m² teve aumento de 22,8%

Os imóveis da região do Prosa são um dos que mais valorizaram, nos últimos 12 meses, tendo aumento de 22,8%. O metro quadrado do preço médio da venda de imóveis residenciais ficou em R$ 7.943, em maio. Os dados são do FipeZAP (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Compondo uma das setes regiões urbana da Capital, o Prosa é formado pelos bairros Novos Estados, Estrela Dalva, Mata do Jacinto, Margarida, Carandá Bosque, Autonomista, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Veraneio, Noroeste e Chácara dos Poderes.

Um dos importantes parâmetros que explica esse aumento é poder aquisitivo dos novos compradores. “Imóveis de qualidade e amplos cômodos estão sendo construído na região, isso tem despertado o interesse de novos integrantes, principalmente os de classe média e média alta.

Isso se deve à valorização do Prosa com abertura de novos comércios e o fato de estar localizado perto de dois grandes parques que temos na Capital”, exemplifica o presidente da Secovi/MS (Sindicato de Habitação de Mato Grosso do Sul), Geraldo Paiva.

Segundo o presidente do Creci-MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Eli Rodrigues, o fato de abrigar dois extensos bairros tem sido um ponto positivo para a região. “Essa região do Prosa é uma região que engloba o Jardim Veraneio e Chácara dos Poderes, por exemplo, e são áreas que ainda têm bastante espaço, terrenos grandes. Isso faz com que grandes construtoras façam investimentos e consequentemente ocorre uma valorização da área. São construções de médio para alto padrão. A área ainda tem baixa densidade, o que traz boa mobilidade. Tudo isso agrega valor ”, destacou.

Outras regiões

No Centro, o metro quadrado é de R$ 5.388/ m², com variação de 9% nos últimos 12 meses. A região do Bandeira (Maria Aparecida Pedrossian, Tiradentes, São Lourenço, Vilas Boas, Jardim Paulista, Dr. Albuquerque, Carlota, Rita Vieira, Universitário, Moreninha), o m² é de R$ 4.857 (25,5%); o Segredo teve uma variação de 8,9%, e valor de R$ 4.351/m².

Em seguida vem a região Lagoa (Bandeirantes, Taveirópolis, Caiçara, União, Leblon, São Conrado, Tijuca, Batistão, Coophavila 2, Tarumã e Caiobá) com preço médio das casas de R$ 3.457/m², no período de 12 meses teve uma variação de 23,7%. No Imbirussu (Sobrinho, Santo Antônio, Santo Amaro, Panamá, Popular, Nova Campo Grande, Núcleo Industrial), teve aumento de 14,3% e m² no valor de R$ 3.115. A região do Anhanduizinho (Aero Rancho, Centro-Oeste, Parati, Alves Pereira, América, Centenário, Guanandi, Jacy, Jockey Club, Lageado, Los Angeles, Pioneiros, Piratininga e Taquarussu) ficou em R$ 2.983/ m², alta de 4,4% em 12 meses.

Análise do último mês

Uma análise feita por meio do comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, o Índice FipeZAP+ registrou alta de 0,46% em maio de 2023, variação muito próxima à do mês anterior (+0,45%), segundo a pesquisa. O fator que trouxe esse saldo positivo foi o preço de casas com um dormitório (+0,58%).

Em termos de difusão, a alta nos preços abrangeu 45 cidades, incluindo 12 das 16 capitais. Em Campo Grande, teve um recuo de -0,59% nos preços de venda residencial. Num balanço parcial de 2023, com base nos últimos resultados de Venda Residencial, a capital ficou em quinto lugar, com +5,20%.

