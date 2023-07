Crescimento em alguns municípios teve agronegócio como ‘protagonista’

Entre os 100 municípios mais ricos do agronegócio no país, 13 são de Mato Grosso do Sul, conforme o Ministério da Agricultura. Todos eles tiveram crescimento populacional, conforme dados divulgados recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,) com destaque para Chapadão do Sul, cidade que teve a maior taxa de crescimento bruto do Estado (61,98%), seguido por Costa Rica (43,31%) e São Gabriel do Oeste (33,41%).

Entre as cidades mais ricas do agronegócio no Estado, com exceção de Aral Moreira(4,85%), Naviraí (8,69%) e Laguna Carapã (4,83%), o restante teve aumento de habitantes acima dos dois dígitos: Maracaju (19,82%), Ponta Porã (18,16%), Sidrolândia (11,88%), Dourados (24,49%), Rio Brilhante (22,63%), Caarapó (18,79%),

Nova Alvorada do Sul (32,66%), e Itaporã (12,69%).

A cidade com maior atividade econômica e forte participação do setor de serviços, Campo Grande, naturalmente, liderou o crescimento populacional, com 897.938 pessoas atualmente, frente às 786.797 em 2010, um aumento de 14,13%.

Na lista dos mais ricos do agronegócio, Dourados segue como maior município do interior, com aumento de 24,49%, passando de 196.035 para 243.368 habitantes. Capital nacional da celulose, Três Lagoas superou Corumbá e agora é a terceira cidade mais populosa de MS, com 132.152 cidadãos. A Cidade Branca tem 96.268 pessoas e a maior queda absoluta na quantidade de habitantes, após perder 7.407 moradores desde 2010.

Ao jornal O Estado, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, disse acreditar que a indústria de celulose tenha colaborado com o crescimento.

“Nós demos um suporte para a equipe do IBGE, na época, para que eles realizassem o serviço devidamente. Acredito que isso tenha colaborado com a pesquisa. No entanto, acreditamos ter mais conterrâneos do que o que foi divulgado, até mesmo devido às novas industrias que chegam ao município. O Censo pode não ter tido tempo suficiente para que todas as famílias e domicílios fossem detectados”, relatou ele.

O prefeito ainda afirmou, à reportagem, acreditar que Três Lagoas, na verdade, já ultrapasse a marca de 150 mil habitantes, ao todo.

“Acreditamos que esteja fora desses dados, cerca de 10 a 15 mil pessoas. Pelos nossos dados, devem haver esse número de pessoas ‘flutuantes’ na cidade. É algo que ainda precisa ser investigado”, finalizou.

[Brenda Leitte– O ESTADO DE MS]

