Produtos de limpeza se tornam o pesadelo do consumidor e encarecem a cesta básica

Sabão em pó liderou o ranking dos itens mais caros, custando média de R$ 23,70 a caixa

Manter a limpeza do lar está cada vez mais desafiadora para o consumidor, itens de limpeza como o sabão em pó, por exemplo, custam em média R$ 23,70 em Campo Grande. Já para comprar o sabão em barras, o consumidor precisa gasta em média R$ 10,42. Os dados fazem parte da pesquisa de preço do jornal O Estado, coletados nesta última sexta-feira (18), onde são comparados 25 itens que compõem a cesta básica. Para o levantamento, a reportagem considerou o sabão em pó OMO e a marca Ypê para o sabão de barras.

Outro item pesquisado foi a esponja de aço com oito unidades (Bombril), com base nos preços coletados em seis supermercados, o material custa em média R$ 2,75. O preço máximo em que a esponja é vendida custa R$3,99, enquanto o preço mínimo encontrado foi de R$ 2,19, o que reflete uma variação de 82,19%. O detergente líquido (Ypê) de 500 ml foi encontrado nas prateleiras custando entre R$ 2,49 e R$ 3,49, a diferença de preço ficou em 40,16% e o gasto médio na compra do produto é em torno de R$ 2,75. Considerando a média de preço dos quatros itens citados, o consumidor gastaria quase R$ 40,00 para adquirir os produtos.

O levantamento realizado pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) mostra que produtos de limpeza apresentaram alta de até 5,28% no ano anterior. Os produtos que mais tiveram alta foram: desinfetantes (+5,16%), sabão em pó (+4,17%), detergente líquido para louças (+2,10%) e água sanitária (+1,77%).

A seção de mercearia fecha a semana com uma boa notícia, a média de preço do pacote de arroz de 5 kg apresentou queda, na semana passada o gasto médio era de R$ 26,76. Na atual pesquisa do jornal o preço médio ficou em R$ 25,92. O alimento é vendido por R$ 24,59 (Atacadão, Comper e Fort). O feijão de 1 kg é vendido em média por R$ 5,80, alguns dos valores que o produto é comercializado são: R$ 5,69 (menor preço) e R$ 5,99 (maior preço).

Hortifruti e açougue

Nesta semana a média de preço para o quilo da cebola fico em R$ 3,16, considerando os supermercados visitados na capital. Na última pesquisa, realizada no dia 10, o consumidor paga em média R$ 1,91 no quilo do alimento. O produto custa entre R$ 2,55 e R$ 3,99, a variação calculada entre os valores é de 56,47%. Já a variação para a batata registrou 40,36% de aumento custando R$ 4,98,mas seu preço pode chegar a ser cobrado pelo valor de R$ 6,99.

Na seção de hortifruti, o quilo do tomate foi o alimento que apresentou maior variação de preço – 81,56%. O quilo oscilou de R$ 3,85 podendo custar R$ 6,99, o preço médio da fruta foi de R$ 5,21. Segundo a observação da pesquisa, o quilo da banana é o único que vem apresentando aumentos desde que iniciou o mês, os valores em que o alimento é vendido variam de R$ 9,59 e R$ 5,49. Em média, o consumidor campo-grandense paga no quilo da fruta R$ 7,65. Preços praticados pelos supermercados que geram um aumento em torno dos 74,68% entre os estabelecimentos.

Por Suzi Jarde

