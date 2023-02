Pela primeira vez, Brasil não registra morte por covid-19 em 24 horas

Dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), divulgados no início da noite de domingo (12), evidenciaram que pela primeira vez, em 24 horas, o Brasil não registra mortes causadas pela covid-19.

De acordo com o levantamento do Conass, no período de 24 horas foram registrados 298 novos casos de covid-19. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 45 óbitos e 9.126 novos casos diários da doença.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registrados 36.932.830 casos da doença, com 697.674 óbitos. As taxas de incidência e de mortalidade, referentes a casa 100 mil habitantes, são de 17.575 casos de covid-19 e 332 óbitos.

Vacinação

No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação, inclusive da covid-19. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a doença na população com maior risco de desenvolver formas graves da covid-19, como idosos acima de 60 anos de idade e pessoas com deficiência.

Também está previsto para abril intensificar a campanha de vacinação contra a influenza, antes da chegada do inverno, quando as temperaturas mais baixas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Já em maio, deve ocorrer uma ação de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas.

As etapas, de acordo com o ministério, foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes, as novas encomendas realizadas pela pasta e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes de vacinas.

Dados do MS

Apesar de não constar registros de morte, a contaminação por covid-19 continua crescendo em algumas regiões do país. Na primeira semana de fevereiro Mato Grosso do Sul registrou 1.337 novos casos e 10 óbitos por Covid-19, o que representa uma alta de 43% no número de casos em relação à semana anterior, quando foram contabilizados 966 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados no dia 7 de fevereiro de 2023.

Se comparado a semana epidemiológica anterior, entre 24 a 31 de janeiro, o número de óbitos teve uma leve aceleração, subindo de 7 para 10 mortes. Desde os primeiros meses do ano, Mato Grosso do Sul contabiliza 11.238 casos confirmados e 63 óbitos, o que representa uma letalidade de 0,6% e um taxa de mortalidade de 2,2 a cada 100 mil habitantes. A incidência de casos para cada 100 mil habitantes é de 395,8.

As vítimas tinham entre 58 a 89 anos e todas possuíam comorbidades. Do total de óbitos registrados na última semana, nove residiam em Campo Grande e uma em Glória de Dourados.

Dentre os municípios com maior incidência de casos nos últimos setes dias, Campo Grande lidera com 794 novos casos, em seguida aparece Três Lagoas (85), Paranaíba (52), Anastácio (42), Ivinhema (39), Dourados (37) e Aparecida do Taboado (26).

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul contabiliza 604.447 casos confirmados e 10.992 óbitos por Covid-19. Dos casos ativos de Covid-19 em MS, 13 seguem hospitalizados, sendo nove em leitos clínico e quatro em leitos de UTI, Outros 1.209 pacientes estão em isolamento domiciliar.

Com informações da Agência Brasil e da repórter Lethycia Anjos

