Preço médio do quilo do mel em Mato Grosso do Sul cresceu 69% em 2021

O preço médio do quilo do mel pago ao produtor em Mato Grosso do Sul, teve alta de 69,01% de 2020 para 2021, saindo de R$8,16 para R$13,79 de acordo com dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

A média em janeiro também teve uma alta expressiva. Em 2020 foi registrado o valor de R$7,71. No comparativo do mês entre 2021 e 2022 o valor cresceu 56,4%, partindo de R$11,10 para R$17,36.

De acordo com o coordenador técnico do Sistema Famasul, André Nunes, vários fatores influenciaram a variação nos preços. “A demanda de mel teve um crescimento, devido à pandemia, valorizando o produto. Além disso, o aumento do dólar frente ao real também encareceu o preço da mercadoria. Esses dois fatores somado ao aumento dos custos de produção, insumos e transporte fez com que o produto aumentasse o valor no mercado”, explica.

“Em janeiro de 2021 o estado registrava 25.834 caixas de abelha. Ao final do ano passou a 27.742 caixas, apresentando crescimento de 7,39%. Os dez principais produtores do MS respondem por 44,65% do total de colmeia do estado”, destaca a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

O último dado do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aponta que a produção de Mato Grosso do Sul em 2020 foi de 984 toneladas de mel. Entre os dez maiores municípios produtores estão: Jardim, Três Lagoas e Dourados. A capital aparece em 10º no ranking estadual, que somada às outras nove cidades com maior produção, totalizam 52,5% do volume da mercadoria.