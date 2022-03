Preço do pão nosso de cada dia pode ficar salgado e a culpa será alta do trigo

Não se espante! O pão nosso de cada dia pode aumentar e se tornar artigo de luxo. O preço do bolo também deve subir. A justificativa é que o trigo, após 14 anos teve maior valorização na bolsa de Chicago que saltou 25%. A disparada está ligada a guerra na Ucrânia, que tem como bandeira as cores azul, simbolizando o céu, e amarelo o trigo, o problema é que o Brasil é dependente da importação de trigo.

O principal fornecedor do Brasil é a Argentina que exporta 85% da safra. E como a Ucrânia é um grande exportador junto com a Rússia, representam 30% da importação do mundo, a falta do produto pode impactar os compradores. De acordo com Rubens Barbosa, presidente da Abitrigo (Associação Brasileira das Indústrias de Trigo), o País não teve impacto porque o moinho não foi comprado. A partir de abril até maio quando é feita a compra do trigo, o preço pode refletir na mesa do consumidor.

Por enquanto, mercados e padarias estão abastecidos com trigo e o preço ainda não sofreu alteração. Os comerciantes tem estoque de farinha e o preço do pão francês por exemplo, tem o quilo variando em R$ 8,99 a R$ 12,99. A unidade de alguns pães como o de milho, ainda pode ser encontrada a R$ 1, mas, não deve ser por muito tempo.

“Se aumenta o trigo, não tem outra solução, tenho que aumentar o valor do pão e repassar ao consumidor”, disse o dono de padaria.