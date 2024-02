Preço do ar-condicionado sobe 25,7% em um ano

Em contrapartida, a procura pelo produto aumentou e em algumas lojas o aparelho está em falta

O sonho de consumo de muitos lares é sem dúvidas um aparelho de ar condicionado, especialmente para quem mora em Mato Grosso do Sul devido às altas temperaturas registradas nos últimos meses. Mas a aquisição pelo aparelho tem estado distante da realidade do bolso dos consumidores, já que o produto teve um aumento de preço de 25,7%, segundo revelou dados do Fipe/Eletrônicos(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Experiente no setor, o gerente da Gazin, José Ronildo indicou dois fatores que pressionaram o aumento no preço do ar-condicionado no comércio. Um desses motivos gerou até um impacto negativo: a falta do produto a pronta-entrega no estabelecimento.

“Dois pontos importantes justificam esse aumento de preço, o primeiro é que as temperaturas fizeram com que tivesse muita procura pelo ar-condicionado e consequentemente o produto saísse em maior quantidade. Segundo, tivemos a seca de Manaus que dificultou o transporte não só desse produto, mas de outros também, resultando no aumento do custo desse transporte refletindo nos preços. Esse motivo, inclusive, gerou falta do ar-condicionado na loja, hoje mesmo não tenho nenhum a pronta-entrega”, comentou em entrevista.

Na mesma análise, o pesquisador da Fipe, Sérgio Crispim, os preços desta categoria tiveram alteração principalmente pelo desequilíbrio entre demanda e oferta, derivado do calor atípico. “Até agosto de 2023, as variações anuais dos preços de aparelhos de ar-condicionado já eram positivas e houve, a partir de setembro, uma escalada ainda maior nos preços, que tiveram o pico anual de 25,7% em janeiro deste ano”, salienta o especialista.

Na Black Friday realizada em novembro do ano passado, o ar-condicionado liderou o ranking entre os 10 principais produtos mais procurados pelos consumidores. Na pesquisa feita na época pela CNC (Confederação de Bens, Serviços e Turismo), o produto registrou um aumento de 177,3% nas buscas.

Movimentação em outras áreas

Além do aquecimento nas vendas com os ares-condicionados, empresas especializadas estão percebendo um aumento de até 500% no volume de solicitações de manutenção, conserto e instalação dos aparelhos, numa busca dos consumidores para amenizar o calorão. Conforme pontuou o analista e CEO da GetNinjas- -aplicativo de contratação de serviços, Lucas Arruda.

“Tradicionalmente, a demanda pelo serviço aumenta no verão devido à utilização ampliada dos sistemas de ar, mas a recente onda de calor tem provocado um aumento significativo na procura. Esse fenômeno se deve à busca das pessoas em assegurar o pleno funcionamento de seus equipamentos, priorizando seu conforto e bem-estar diante das condições climáticas extremas”.

De acordo com informações da Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento), no segundo semestre, as vendas de aparelhos de ar-condicionado já acumulam alta de 38% na comparação com o ano passado em todo o Brasil.

O empresário e proprietário da RefrigeraMix, Felipe Matheus, 26 anos, explica que após a onda de calor viu a demanda da clientela aumentar significativamente. “Hoje atendo em média 12 clientes, a maioria com serviços de ar- -condicionado. A classe mais baixa, prefere os ares-condicionados que são inverter, que há uma economia de energia e uma eficiência energética bem maior e conforto técnico. Já a classe mais alta preferem ares-condicionados mais sofisticados, com comando de voz e automação”, explica o profissional.

O valor para a instalação do aparelho custa em média de R$ 450 a R$ 800 e varia de cliente a cliente, levando em conta a dificuldade da prestação do serviço.

Preços

A reportagem do jornal visitou quatro lojas de eletrodomésticos no centro de Campo Grande, em duas delas não havia aparelho de ar condicionado à venda, a alta procura foi apontada como principal motivo da falta de estoque.

Numa loja localizada na 14 de julho, o ar-condicionado Philco de 12000 Btus custa R$ 2.499 à vista e a prazo o valor altera para R$ 3.060,48. Já o aparelho Split Philco de 9000 Btus é vendido à R$ 2.229,00. Em outra loja na área central da cidade, o aparelho da marca Draco custa R$ 2.449,90 à vista e o da Philco sai a R$ 2.599.

