Preço de imóveis no Brasil sobe 7,73% em 2024, maior alta em 11 anos

O mercado imobiliário brasileiro encerrou 2024 com um aumento médio de 7,73% nos preços de imóveis residenciais, conforme o Índice FipeZAP, divulgado nesta terça-feira (7). Esse é o maior crescimento anual desde 2013, quando a alta foi de 13,74%. O reajuste superou a inflação acumulada no ano, estimada em 4,64%, valorizando mais de 3%.

Entre as capitais, Curitiba liderou o aumento de preços, com alta de 18% no ano, seguida por Salvador, com 16,38%, João Pessoa que teve aumento de 15,54%, e Aracaju, com 13,79%. No ranking geral, apenas a cidade de Santa Maria (RS) registrou queda de 1,5% nos valores.

O preço médio do metro quadrado das 56 cidades monitoradas foi de R$ 9.366, com apartamentos de 50 metros quadrados custando em média R$ 468,3 mil.

O município de Balneário Camboriú (SC), se destacou como a cidade mais cara do país, com o metro quadrado avaliado em R$ 13.911. Betim, em Minas Gerais, teve o menor custo por metro quadrado no Brasil, R$ 4.280.

Já entre as capitais, Vitória (ES) ocupou o primeiro lugar, com média de R$ 12.287/m², seguida por Florianópolis e São Paulo. O levantamento leva em consideração os preços apurados em dezembro de 2024 e não configura o preço de aluguéis.

Veja preço médio de venda por m² em 10 capitais:

1 – Vitória: R$ 12.287;

2 – Florianópolis: R$11.766;

3 – São Paulo: R$ 11.374;

4 – Curitiba: R$ 10.703;

5 – Rio de Janeiro: R$ 10.289;

6 – Belo Horizonte: R$ 9.365;

7 – Brasília: R$ 9.325;

8 – Maceió: R$ 9.173;

9 – Recife: R$ 8.089;

10 – Fortaleza: R$ 8.031.

Com informações do SBT News

