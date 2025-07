Preço da carne recua nos supermercados de Campo Grande em meio à crise com os EUA

Queda de 1,15% no preço médio é atribuída à possível redistribuição da oferta com foco no mercado interno

Em meio à repercussão da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, os preços da carne em Campo Grande registraram leve queda nesta semana. Segundo levantamento semanal do O Estado em seis supermercados da Capital, o valor médio do quilo das carnes caiu de R$ 43,58 para R$ 43,08 em comparação com a semana anterior, equivalente a uma variação negativa de 1,15%.

Embora a medida do governo norte-americano tenha causado preocupação entre exportadores e representantes do agronegócio, especialistas apontam que, no curto prazo, os efeitos podem ser sentidos também no mercado interno. A expectativa é de que parte da produção destinada à exportação seja redirecionada para o consumo nacional, o que pode contribuir para o aumento da oferta e, consequentemente, para a redução dos preços ao consumidor.

O economista Felipe Queiroz avalia que “a tendência é de aumento da oferta no mercado interno”. No entanto, ele pondera que essa possível queda nos preços dependerá de outros fatores, como a demanda em mercados alternativos e a capacidade da indústria de reacomodar sua produção.

Oferta e disparidade marcam a cesta da semana

Com forte oscilação entre os estabelecimentos, os produtos da cesta básica seguem exigindo atenção do consumidor campo-grandense. Entre os destaques da semana, o feijão carioca, por exemplo, foi encontrado entre R$ 4,99 e R$ 7,25, a depender da rede, o que representa uma diferença superior a 45%. O óleo de soja (900ml) manteve-se com preços próximos, entre R$ 6,79 e R$ 7,99. Já o arroz de 5kg, essencial na mesa, segue com valores entre R$ 16,98 e R$ 19,98.

No grupo das proteínas, além da queda no preço médio da carne, que foi encontrada entre R$ 37,90 e R$ 49,90, o frango congelado teve preços entre R$ 8,99 e R$ 17,99 o quilo. A paleta suína, alternativa mais acessível, foi comercializada entre R$ 15,89 e R$ 18,90.

No setor de hortifruti, os preços seguem variando conforme o tipo de produto e o momento da colheita. O alho, por exemplo, foi encontrado entre R$ 28,90 e R$ 38,99 o quilo. A maçã, outro item com forte oscilação, apareceu entre R$ 10,98 e R$ 13,90, enquanto a cebola se destacou como opção mais econômica, com preços a partir de R$ 1,95.

Entre os itens de limpeza e higiene, o papel higiênico Neve (12 rolos) foi encontrado entre R$ 17,49 e R$ 29,69. Já o sabão em pó OMO (1,6 kg) apresentou preços entre R$ 22,90 e R$ 28,90.

Por Djeneffer Cordoba

