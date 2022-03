Prazo para aderir ao Refis do Fundersul vai até amanhã

Contribuintes em débito com o fisco estadual têm nova oportunidade para regularizar dívidas do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

O prazo para adesão ao Refis (Programa de Recuperação Fiscal) do Fundo Rodoviário, lançado no final do ano passado vai até 2 de março.

Podem ser liquidados com condições excepcionais os débitos gerados até 31 de julho de 2021, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, bem como os ajuizados.

Por meio do Refis do Fundersul, o benefício concedido é a possibilidade de o contribuinte quitar o débito através da contribuição. O pagamento da dívida pode ser feito de uma a 36 prestações mensais e iguais.

Mais informações na Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) por meio do site: www.sefaz.ms.gov.br/atendimento.