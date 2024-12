Pratos “diferentões” são apostas de lucro na última ceia do ano

Restaurantes e lanchonetes estimam aumentar vendas em até 40% em comparação a 2023

A correria para preparar a última refeição do ano de 2024, motivou restaurantes e lanchonetes em Campo Grande a inovar nos cardápios. Elaborando menus que vão além das comidas tradicionais como salpicão, maionese, carne de porco ou sobremesas como pudim e manjar. Com a intenção de atender os gostos de vários públicos, os estabelecimentos preveem um aumento de até 40% nas encomendas para a ceia de réveillon.

A prática de encomendar almoço ou jantar completo virou uma tendência neste ano para aquelas pessoas que não querem ou não têm muito tempo a perder na cozinha. Assim como foi na ceia de Natal, a ceia da virada do ano não está sendo diferente. Além do clássico de frango, para este ano, a empresária Carolina Hernandes montou um cardápio com 15 opções de empadões que vão desde o empadão de cupim barbecue a brócolis com bacon.

A empreendedora acredita que essa variedade no cardápio amplia o alcance de novos clientes. “Por oferecermos um cardápio diversificado, conseguimos agradar diferentes públicos, desde crianças e adultos até idosos, além de atender vegetarianos com nossas opções sem carne. Estimamos que as vendas possam aumentar em até 40%, já que nossas alternativas atendem às necessidades de quem busca praticidade, qualidade e sabores únicos para a ceia de Ano Novo”, afirma.

Com uma expectativa maior para as encomendas deste ano, a empresária pensou também em elaborar opções de todos os tamanhos, como as empadinhas para coquetel, os empadões tamanhos M, G ou o tamanho família. Outra aposta do estabelecimento são os empadões de carne de sol com requeijão, camarão, pantaneiro com banana da terra, filé mignon com 4 queijos. Outra novidade são as opções doces, de empadas de Banoffe e Ninho com Nutella.

“Superamos nossa meta de empadões vendidos para a ceia de Natal, e já estamos com a agenda bem cheia para a ceia de Ano Novo. São sabores únicos que prometem surpreender e agradar toda a família nessa data tão especial”, comenta a dona do Empadão da Carol.

Mercado das sobremesas

Uma ceia que se preze tem que ter doces! Pensando nesta demanda, algumas padarias e lanchonetes da capital se preparam para atender as encomendas. Conforme dados da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o fim de ano gera um cenário otimista para o setor de alimentação fora de casa. A pesquisa feita com empreendedores do ramo aponta que 78% dos comércios projetam um aumento nas vendas em relação ao mesmo período de 2023.

Recém-chegada a Campo Grande, a padaria Sabor do Sul ficou famosa pelo “café colonial” onde são oferecidas diversas delícias gaúchas e outras refeições que os sul-mato-grossenses adoram. Para a proprietária, Michele Cunha, elaborar o cardápio para datas especiais é sempre um grande desafio.

“Esse ano realmente fomos além e buscamos uma variedade de sobremesas, tanto de pudim, como a torta de banoffee, trufado de morango ou de uva, e a torta de morangoffe. E acrescentamos também as sobremesas que servem uma grande quantidade de pessoas, de 10 até 15 pessoas. Esse é um grande diferencial, pois hoje no mercado você encontra sobremesas por aí, mas de pequena quantidade. Então, a gente apostou nisso, mantendo o preço justo e com qualidade”, explicou Michele, em entrevista para O Estado.

Outra sacada do empreendimento é o horário de atendimento, pensando justamente para aqueles que “deixam tudo para última hora”. “A expectativa sempre é alta, temos grande demanda para o ano novo, o Natal foi um sucesso e, com isso, os clientes já fizeram encomendas para o ano novo. E como conhecemos o brasileiro que deixa tudo para última hora, temos produtos a pronta entrega disponíveis na padaria, com atendimento até as 13h desta terça-feira (31)”, detalhou.

Por Suzi Jarde

