Porsche chega ao Mato Grosso do Sul e aposta no agro como polo estratégico para expansão

A Porsche inaugurou o primeiro showroom no Mato Grosso do Sul nesta quinta–feira (6), dando prosseguimento ao plano de expansão de atividades no Brasil e reafirmando a força econômica do Centro-Oeste. Localizado em Campo Grande, o Espaço Porsche é o 15º ponto de venda da marca no país e representa o início de uma operação que promete transformar o mercado de luxo automotivo na região.

Ao O Estado, O CEO do Grupo Bamaq, Clemente de Faria Júnior, destacou que a escolha da capital sul-mato–grossense está diretamente ligada ao agronegócio. “O Centro-Oeste é uma região muito forte. O agro cresce quase que independente do país. A Porsche é a realização dos sonhos de muitas pessoas que trabalham nesse segmento. Além disso, eu já tinha uma ligação com Campo Grande, pois a sede da minha equipe de Fórmula 3, quando corri, era aqui. É uma conexão pessoal e estratégica que nos deixa muito confiantes”.

Com um investimento inicial de R$ 35 milhões, o showroom temporário funcionará até a conclusão da concessionária definitiva, prevista para meados de 2026, na Avenida Mato Grosso. O empreendimento será desenvolvido dentro do conceito internacional Destination Porsche, que oferece uma estrutura moderna, convidativa e inovadora, transformando o espaço em um ponto de encontro para clientes e entusiastas da marca.

Clemente ainda ressaltou a visão de longo prazo do Grupo Bamaq ao investir na cidade. “Quando investimos, pensamos no futuro. Queremos saber onde essa região estará em 20, 30 anos. Campo Grande tem um enorme potencial de crescimento e acreditamos muito na pujança dessa cidade”, afirmou.

Durante o evento de inauguração, o governador Eduardo Riedel destacou a relevância da chegada da Porsche ao Estado e o papel do Mato Grosso do Sul na atração de novos investimentos. “É uma enorme gratidão recebê-los aqui. No Mato Grosso do Sul, vocês vão encontrar um ambiente de negócios muito favorável. Ter a Porsche aqui traduz esse ciclo de investimentos e crescimento que estamos passando. É um orgulho ter uma marca global como a Porsche no nosso Estado”, declarou Riedel.

Conexão com o público local

O Espaço Porsche está instalado em um ponto estratégico de Campo Grande, quase em frente ao Shopping Campo Grande, e já oferece serviços de vendas, manutenção, boutique de artigos exclusivos, exposição de veículos e test drives. De acordo com o CFO da Porsche Brasil, Hughes Cavelan, o showroom temporário é mais um passo para consolidar a história de sucesso da marca no país.

“Fiquei muito impressionado com o que vi aqui. O Grupo Bamaq é um grande parceiro da marca, são extremamente profissionais e certamente a população de Mato Grosso do Sul está em boas mãos. Aqui, todos vocês serão muito bem recebidos e atendidos com experiências e serviços de alta qualidade”, afirmou Hughes.

Marcelo Rohlfs, diretor de operações do Grupo Bamaq, destacou que o objetivo é oferecer uma experiência única e exclusiva para os clientes da região. “Desde já, a experiência Porsche começa a fazer parte do dia a dia de Campo Grande. Esse é só o início dessa história. Nosso showroom é um aperitivo do que será a concessionária definitiva, que estará dentro dos padrões globais da marca.”

Porsche no Brasil A chegada da Porsche em Mato Grosso do Sul reflete o crescimento contínuo da marca no Brasil. Presente no país desde 2015, com sede em São Paulo, a rede Porsche agora conta com 15 unidades em operação. O showroom de Campo Grande se soma às unidades em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador, além de cidades estratégicas como Ribeirão Preto e Goiânia.

O Grupo Bamaq, que já opera concessionárias Porsche em Belo Horizonte e Salvador, é um dos grandes grupos empresariais do Brasil. Fundado em 1974, atua nos setores de equipamentos pesados, caminhões, automóveis e serviços financeiros. A empresa saiu de um faturamento de R$ 590 milhões em 2018 para mais de R$ 3,2 bilhões em 2023, e prevê investimentos na casa dos R$ 700 milhões até 2025.

Por Djeneffer Cordoba

