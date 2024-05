Por sétimo ano consecutivo, Energisa recebe prêmio Great Place To Work

Entre 150 organizações do Centro-Oeste, empresa assume 3º lugar entre melhores para se trabalhar

Na terça-feira (21) a Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, conquistou o 3° lugar na premiação de Melhores Empresas para se Trabalhar no Centro-Oeste, pelo Instituto GPTW (Great Place To Work). A concessionária concorreu entre 150 organizações. Os critérios para definir os melhores, partiram das práticas de gestão de pessoas e a promoção de mudanças positivas na cultura da empresa, de modo a transformar a vida dos colaboradores.

O diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, destacou que em 2024, a empresa completa dez anos de atuação no Estado e a partir da premiação, demonstra o comprometimento com os colaboradores e com a sociedade. “Um dos segredos para potencializar as ações da empresa é estar perto do time, escutar atentamente o que cada um tem a dizer e colocar em prática os nossos valores”, ressaltou.

Realizada no mês de março, a pesquisa GPTW analisou características como confiança, autonomia, alto desempenho e inovação na percepção do time. De acordo com os resultados, pelo menos 84% dos colaboradores consideram a empresa um excelente lugar para se trabalhar.

Anualmente, são realizadas, em média, 80 mil horas de treinamentos, entre especializações, reciclagem e cursos funcionais. No último ano, a empresa gerou cerca de 200 empregos diretos por meio de parcerias para formações na comunidade, além de promover diversos empregos indiretos.

Ainda de acordo com Vinhaes, a essência do Grupo Energisa, parte de uma ideia onde as pessoas possam estar em um lugar onde se sentem felizes. “Prezamos pelo trabalho realizado olho no olho, com transparência e alegria, sem exceção, do jovem aprendiz ao diretor-presidente. Prova disso é sermos mais uma vez reconhecidos como a Melhor Empresa para se Trabalhar no Centro-Oeste” concluiu.

Por Julisandy Ferreira

