Plano Safra 2024/2025 destina R$ 500 milhões para Agricultura Familiar em MS

Recursos serão direcionados para linhas de crédito com foco em inclusão de grupos vulneráveis e aumento da produtividade

No lançamento estadual do Plano Safra 2024/2025, realizado nesta segunda-feira (16) no auditório do Sebrae, em Campo Grande, foram anunciados R$ 500 milhões para Mato Grosso do Sul. O novo ciclo trará condições de crédito mais vantajosas, com juros reduzidos e prazos mais longos, visando modernizar e aumentar a produtividade dos pequenos agricultores. O evento, que contou com a presença do Secretário Nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia, Vanderley Zigger, destacou a ampliação das linhas de crédito do Pronaf e o foco na inclusão de grupos vulneráveis. A expectativa é que o plano fortaleça a agricultura familiar e amplie o acesso ao crédito e à assistência técnica no estado.

Durante o evento, o Secretário Nacional apresentou o panorama do novo ciclo de safra, destacando o montante recorde de R$ 77,7 bilhões disponibilizados para a agricultura familiar em todo o Brasil. Ele frisou que, com as novas diretrizes, o governo federal busca democratizar o acesso ao crédito e aumentar a segurança financeira dos pequenos produtores. “A agricultura familiar é fundamental para a segurança alimentar do país, e o novo Plano Safra reforça o compromisso do governo em apoiar esses produtores. Estamos oferecendo recursos com juros reduzidos e prazos mais longos para garantir que eles possam se desenvolver de maneira sustentável. O Centro-Oeste tem um potencial maior”, afirmou Zigger.

Financiamento inclusivo e assistência técnica

Uma das grandes novidades do Plano Safra 2024/2025 é a ampliação das linhas de crédito do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), com destaque para o financiamento de veículos de carga, máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Essas linhas estão voltadas para modernizar e aumentar a produtividade dos pequenos produtores, garantindo acesso a financiamentos com condições vantajosas, como juros a partir de 4% ao ano e prazos de até 10 anos para pagamento.

O Pronaf oferece condições específicas para a aquisição de tratores, caminhões e equipamentos, com limites de crédito de até R$ 165 mil para compra de veículos de carga e até R$ 330 mil para máquinas e implementos. Segundo dados apresentados durante o evento, Mato Grosso do Sul deve captar cerca de R$ 450 milhões das linhas de crédito do Pronaf, com a meta de incluir pelo menos mais 5 mil pequenos produtores em operações de crédito.

Zigger também destacou que a safra 2024/2025 traz um foco especial para a inclusão de grupos vulneráveis, como quilombolas, indígenas e mulheres agricultoras. Ele mencionou que uma das novidades é o fortalecimento do fundo garantidor, que oferece mais segurança aos bancos para conceder crédito, especialmente para produtores que tradicionalmente enfrentam dificuldades de acesso a financiamentos.

“Esse fundo garantidor é essencial para que os agricultores familiares possam acessar crédito com mais facilidade. Queremos dar oportunidade a todos que produzem no campo, independentemente do tamanho da propriedade ou da capacidade de garantia”, explicou o secretário.

O plano prevê ainda a ampliação da assistência técnica, visando levar suporte direto aos agricultores. Zigger reforçou que a assistência técnica é um pilar fundamental para garantir que os produtores possam aplicar corretamente os recursos obtidos por meio do crédito e aumentar sua produtividade de forma sustentável.

Desafios locais

Jaime Verruck, Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul, destacou a importância de um plano estruturado a partir da escuta ativa da agricultura familiar. “É um programa que conseguiu abarcar toda a estrutura e necessidade da agricultura familiar, olhando para a transição ecológica e para o fundo garantidor, oferecendo segurança aos pequenos produtores na obtenção de crédito”, afirmou Verruck.

De acordo com dados da Sebrae-MS, apenas 40% dos pequenos agricultores familiares do estado têm acesso regular à assistência técnica, o que representa um dos maiores gargalos para o aumento da produtividade. Além dos recursos financeiros, o plano também traz como ponto-chave a ampliação dessa assistência técnica para os produtores. Verruck reforçou que as instituições financeiras precisam ser ágeis na liberação dos recursos, garantindo que o crédito chegue rapidamente aos agricultores. “O que nós queríamos era recurso. O recurso está colocado. Agora, os bancos precisam ser rápidos na liberação, como foram na apresentação do plano”, pontuou.

Mato Grosso do Sul conta com 4 milhões de produtores rurais, dos quais 1,8 milhão já acessaram operações de crédito. Um dos grandes desafios do estado, de acordo com Verruck, será ampliar esse número, especialmente entre as comunidades quilombolas, indígenas e outras populações vulneráveis, levando a assistência técnica diretamente a esses grupos. “As agências não podem ficar esperando o produtor bater à porta. Elas precisam ir até onde o produtor está”, enfatizou.

Perspectivas para o futuro

Com a destinação dos recursos e as novas políticas de financiamento, a expectativa é que os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul consigam desenvolver seus projetos de forma sustentável e aumentar sua competitividade no mercado. “Esperamos que, no ano que vem, possamos voltar ao ministro e dizer que R$ 500 milhões foi pouco”, pontuou o secretário, demonstrando otimismo com os resultados que o Plano Safra poderá trazer para o estado.

Zigger também expressou confiança de que o plano trará um impacto significativo para a agricultura familiar em todo o Brasil. “Nosso objetivo é simples: aumentar a produção de alimentos no país, promover a sustentabilidade e garantir o futuro dos pequenos agricultores. Esse é o caminho para uma agricultura mais forte, inclusiva e verde”, finalizou.

Dados oficiais divulgados no evento indicam que Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional como o terceiro estado que mais utiliza recursos do Pronaf, atrás apenas de Minas Gerais e Bahia, com um crescimento anual de 8% na adesão ao programa entre 2020 e 2024. Com o compromisso do governo federal e estadual, o Plano Safra 2024/2025 promete ser um importante motor de crescimento e transformação para a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul, gerando mais inclusão, renda e sustentabilidade no campo.

Por Djeneffer Cordoba