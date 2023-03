PGE comunica novas datas para acordo de precatórios

Credores interessados no novo edital para acordos diretos em precatórios devem se manifestar na nova data que é de 3 de abril a 3 de maio.

Segundo a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) esta é uma oportunidade para que todos os titulares de precatórios de responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul, de natureza alimentar ou comum, possam receber os valores devidos imediatamente, dentro do processo de negociação.

Quem quiser aderir precisa apresentar simples petição nos autos do precatório. Caso não consiga, poderá enviar o pedido à PGE/MS, de forma justificada, por meio do e-mail [email protected]

Somente será admitido o acordo direto sobre a totalidade do valor do precatório cabível a cada credor, com exceção em casos de litisconsórcio ativo ou de ações coletivas.

