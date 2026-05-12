Petrobras deve reajustar preço da gasolina “já, já”, afirma presidente da estatal

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira (12) que a estatal deve anunciar em breve um aumento no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A declaração foi feita durante videoconferência com analistas do mercado financeiro.

Segundo a executiva, a companhia já discute internamente o reajuste, mas ainda acompanha o comportamento do mercado de etanol antes de definir o percentual do aumento. “Vai acontecer ‘já já’ um aumento de preço da gasolina, mas nós temos que ter certeza de que esse mercado almejado continua nosso”, declarou.

Magda explicou que a Petrobras monitora a evolução dos preços do etanol nos postos de combustíveis, principalmente após a queda registrada nas últimas semanas com o avanço da safra de cana-de-açúcar. De acordo com ela, a estatal busca evitar perda de competitividade diante do biocombustível.

“Nós estamos agora tratando desse aumento de gasolina, mas sempre de olho no nosso market share e na evolução do mercado do etanol”, afirmou a presidente da companhia.

A sinalização de reajuste acontece em meio às oscilações do petróleo no mercado internacional, influenciadas pelas tensões e conflitos no Oriente Médio, além da pressão sobre os preços dos combustíveis no Brasil.

Petrobras vê chance “muito baixa” de dividendos extraordinários

Também nesta terça-feira, o diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, afirmou que a possibilidade de pagamento de dividendos extraordinários em 2026 é considerada “muito baixa” pela estatal.

Segundo o executivo, a volatilidade dos preços do petróleo ainda impede uma avaliação mais segura sobre a capacidade de geração de caixa da empresa ao longo do ano.

“Hoje eu não vejo essa possibilidade ou, se ela existe, é muito baixa aqui na nossa visão”, disse Melgarejo durante conversa com investidores.

O diretor afirmou ainda que uma definição sobre eventual distribuição extra de dividendos deverá ocorrer apenas no fim do ano, quando houver maior previsibilidade sobre o cenário internacional e os resultados financeiros da companhia.

“Seria ótimo chegar ao final do ano com um caixa tão superior que permitisse essa distribuição, mas ainda está tudo muito nublado para tomar essa decisão”, concluiu.

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