Pequenos empresários fazem malabarismo para driblar inflação

A inflação no país tem atingido os pequenos e médios empresário em cheio. Antes eles conseguiam lucrar e investir no próprio negócio, hoje em dia fazem malabarismo para enfrentar a inflação como conta Sandra Patricia Cunha Fernandes.

Empresária do container “Mario e Sandra Salgados”, no bairro Tiradentes desde 2014 conta que esta é a pior crise que já enfrentaram desde que deixaram a carteira assinada e resolveram investir no negócio próprio e hoje apenas sobrevivem.

Com a inflação, hoje vendem bem menos, mas por fazerem em larga escala acabam conseguindo se manter. Cortaram dois funcionários e a receita no fim do mês dá para pagar as contas. “Agente acaba deixando de crescer como empreendedores, deixa de comprar algumas coisas para evitarmos de passar o aumento para nossos clientes”, esclareceu a proprietária que começou com o preço do salgado a R$1 real e hoje está R$1,50. O casal é um dos vendedores de salgados mais antigos do bairro, havia outro comerciante que na época da pandemia acabou fechando.

Ela contou que atualmente tem sido o momento mais difícil vivido para sobreviver. Além da banca de salgados que funciona das 6h30 às 12h e no fim da tarde reabre próximo das 16h e fecha às 18h, ela também faz salgados e bolo de encomenda para festas, para tentar ajudar no “ganha pão” mensal.

Sandra explica que ainda as vezes contrata ajudantes freelancers mas que o que salva o negócio é por venderem em grande quantidade. “Hoje vendemos aproximadamente 700 salgados dia, mas antigamente era mais de 1200 salgadinhos diariamente. Hoje aquele cliente que comprava cedo e na volta do trabalho, também está economizando e só passa uma vez no dia”, explicou a empreendedora.

Na inflação anual, Campo Grande já registra 4,69% nos primeiros 4 meses, de janeiro a abril. Em relação ao mesmo período no ano passado, a inflação recuava 0,84%, diferente de agora, que apresenta aumento.